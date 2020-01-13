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Головна / Як увійти в робочий режим після новорічних свят: прості поради / 13.01.2020 15:50
13.01.2020 15:50
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Як увійти в робочий режим після новорічних свят: прості поради

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Завершились новорічні свята і вже час знову виходити на роботу. Але після довгих святкових вихідних це зробити дуже непросто, оскільки після довгого сну, безкінечних веселощів в гостях та затишного дивану з телевізором – робоча рутина здається непереборним жахом. Редакція ICTV підготувала для вас декілька простих порад як подолати післяноворічну хандру і з легкістю увійти в робочий режим.

Змініть режим дня

За новорічні свята практично у всіх порушується режим сну. Ми швидко звикаємо прокидатись пізно і проводити вільний час перед телевізором. Увійти в новий режим вам допоможе контрастний душ, зарядка, прогулянка на свіжому повітрі мінімум 30 хвилин на день. Не забувайте і про режим харчування: їжте менше, але частіше, а також включіть в раціон чим більше фруктів і трав’яний чай.

Налаштуйтесь на роботу

Дуже важливо дати собі можливість налаштуватись на трудову діяльність. В перші робочі дні не варто відразу братись за складні завдання. Всі завдання виконуйте почергово та розмірено, а також не забувайте робити невеличкі перериви щогодини.

Поспілкуйтесь з колегами

Аби подолати стрес від різкої зміни діяльності – спочатку поділіться враженнями від святкування з колегами по роботі, а також обговоріть плани та ідеї майбутніх проектів.

Сплануйте наступні вихідні, або відпустку

Завжди значно простіше працювати, коли ти паралельно очікуєш в якості винагороди чудовий відпочинок. Оберіть країну, в яку хочете полетіти найближчим часом. Подивіться сайти з авіаквитками, адже можливо саме зараз ви знайдете якийсь вигідний тур для себе. В будь-якому разі, планування відпустки – це приємні клопоти, і навіть робота не здаватиметься вам складною, оскільки завдяки їй ви зможете накопичити на довгоочікуваний відпочинок.

Але найголовніше, намагайтесь викинути всі негативні думки з голови і знайти для себе мотивацію. І тоді ви зможете увійти в робочий режим без проблем.

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Юлія Хомік

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Теги: Корисні поради, новорічні свята, Юлія Хомік
13.01.2020 15:50
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