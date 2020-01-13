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Главная / Как войти в рабочий режим после новогодних праздников: простые советы / 13.01.2020 15:50
13.01.2020 15:50
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Как войти в рабочий режим после новогодних праздников: простые советы

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Закончились новогодние праздники и пора снова выходить на работу. Но после долгих праздничных выходных это сделать очень непросто, поскольку после долгого сна, бесконечного веселья в гостях и уютного дивана с телевизором – рабочая рутина кажется непреодолимым ужасом. Редакция ICTV подготовила для вас несколько простых советов как преодолеть посленовогоднюю хандру и с легкостью войти в рабочий режим.

Измените режим дня

За новогодние праздники практически у всех нарушается режим сна. Мы быстро привыкаем просыпаться поздно и проводить свободное время перед телевизором. Войти в новый режим вам поможет контрастный душ, зарядка, прогулка на свежем воздухе минимум 30 минут в день. Не забывайте и о режиме питания: ешьте меньше, но чаще, а также включите в рацион чем больше фруктов и травяной чай.

Настройтесь на работу

Очень важно дать себе возможность настроиться на трудовую деятельность. В первые рабочие дни не стоит сразу браться за сложные задачи. Все задания выполняйте поочередно и размеренно, а также не забывайте делать небольшие перерывы каждый час.

Пообщайтесь с коллегами

Чтобы преодолеть стресс от резкой смены деятельности – сначала поделитесь впечатлениями от празднования с коллегами по работе, а также обсудите планы и идеи будущих проектов.

Спланируйте следующие выходные или отпуск

Всегда значительно проще работать, когда ты параллельно ожидаешь в качестве вознаграждения замечательный отдых. Выберите страну, в которую хотите полететь в ближайшее время. Посмотрите сайты с авиабилетами, ведь возможно именно сейчас вы найдете какой-то выгодный тур для себя. В любом случае, планирование отпуска – это приятные хлопоты, и даже работа не покажется вам сложной, поскольку благодаря ей вы сможете накопить на долгожданный отдых.

Но самое главное, старайтесь выбросить все негативные мысли из головы и найти для себя мотивацию. И тогда вы сможете войти в рабочий режим без проблем.

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Юлия Хомик

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Теги: Корисні поради, новорічні свята, Юлия Хомик
13.01.2020 15:50
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