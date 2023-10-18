Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
Онлайн Факти Проєкти Телепрограма ICTV Серіали
Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
Головна / Як подолати психологічне напруження: ведуча і психологиня проведе безкоштовну онлайн-лекцію із самодопомоги / 18.10.2023 19:01
18.10.2023 19:01
Поділитися

Як подолати психологічне напруження: ведуча і психологиня проведе безкоштовну онлайн-лекцію із самодопомоги

Як подолати психологічне напруження: ведуча і психологиня проведе безкоштовну онлайн-лекцію із самодопомоги

Апатія та виснаження через війну, постійна втома і напруження, навіть коли не волають сирени, нестача сил – так чи інакше ці проблеми відчувають більшість українців. Як допомогти собі та близьким подолати психологічне й емоційне напруження та покращити загальний добробут?  

Завтра, 19 жовтня, практикуюча психологиня і ведуча програми «Ранок у великому місті» на ICTV2 Юлія Зорій проведе безкоштовну онлайн-лекцію «Психологічна грамотність». У проєкті від Mental Help, психологиня розповість про техніки боротьби зі стресом та тривогою. 

«Чому важливо кожному дбати про своє ментальне здоровʼя? Бо тільки психологічно здорова людина почувається гармонійно та має запас сил для подолання складнощів і достатній рівень продуктивності в повсякденному житті. Вона здатна впоратися зі складними життєвими подіями та відновлюватися після труднощів чи стресу. Це дуже важливо, особливо зараз, враховуючи реалії в яких ми всі сьогодні перебуваємо: постійний стрес, страх, тривога, втома, втрати і горювання», – каже Юлія. 

Коли: 19 жовтня о 12:00 (на платформі Zoom).

Лекція є відкритою для відвідування для всіх охочих. Попередня реєстрація на подію є обов’язковою. 

Посилання на реєстрацію: https://docs.google.com/document/d/1Rry2Csfv4QvYe7EGgjjjz4ojFYC7e3Xuc4N3sdMSPoI/edit 

Посилання на зустріч прийде зареєстрованим учасникам на вказану електронну адресу за день до події. Запису не передбачено, тож приєднуйтесь до нас вчасно!

Лекцію буде проведено завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках проєкту USAID «Розбудова стійкої системи громадського здоров’я», який виконує організація Пакт.

Теги: ментальне здоровʼя, Юлія Зорій
18.10.2023 19:01

Топ-відео

43:05
42:36
44:02
41:31
Показати ще

Гарячі матеріали

Як подолати психологічне напруження: ведуча і психологиня проведе безкоштовну онлайн-лекцію із самодопомоги

Море пригод серед своїх: сьогодні ICTV2 покаже масштабну премʼєру «Морська поліція. Чорноморськ»

У Дніпрі відкриють уже третій центр реабілітації для військових національної мережі RECOVERY Віктора та Олени Пінчуків

Як робити PR під час війни: стратегії українських брендів на PR-марафоні від MMR
Показати ще

Ведучі каналу

Олена Фроляк Станіслав Боклан Костянтин Стогній Вадим Карп’як Оксана Соколова
Показати ще

Дивіться на ICTV

Ранок у великому місті Зараз в ефірі Антизомбі 07:55 Загальнонаціональна хвилина мовчання 09:00
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь
    ВГОРУ