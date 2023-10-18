Мы в Facebook Наш Instagram Юмор ICTV Сериалы ICTV
Онлайн Факты Проекты ТВ-Программа ICTV Сериалы
Мы в Facebook Наш Instagram Юмор ICTV Сериалы ICTV
Главная / Як подолати психологічне напруження: ведуча і психологиня проведе безкоштовну онлайн-лекцію із самодопомоги / 18.10.2023 19:01
18.10.2023 19:01
Поделиться

Як подолати психологічне напруження: ведуча і психологиня проведе безкоштовну онлайн-лекцію із самодопомоги

Як подолати психологічне напруження: ведуча і психологиня проведе безкоштовну онлайн-лекцію із самодопомоги

Апатія та виснаження через війну, постійна втома і напруження, навіть коли не волають сирени, нестача сил – так чи інакше ці проблеми відчувають більшість українців. Як допомогти собі та близьким подолати психологічне й емоційне напруження та покращити загальний добробут?  

Завтра, 19 жовтня, практикуюча психологиня і ведуча програми «Ранок у великому місті» на ICTV2 Юлія Зорій проведе безкоштовну онлайн-лекцію «Психологічна грамотність». У проєкті від Mental Help, психологиня розповість про техніки боротьби зі стресом та тривогою. 

«Чому важливо кожному дбати про своє ментальне здоровʼя? Бо тільки психологічно здорова людина почувається гармонійно та має запас сил для подолання складнощів і достатній рівень продуктивності в повсякденному житті. Вона здатна впоратися зі складними життєвими подіями та відновлюватися після труднощів чи стресу. Це дуже важливо, особливо зараз, враховуючи реалії в яких ми всі сьогодні перебуваємо: постійний стрес, страх, тривога, втома, втрати і горювання», – каже Юлія. 

Коли: 19 жовтня о 12:00 (на платформі Zoom).

Лекція є відкритою для відвідування для всіх охочих. Попередня реєстрація на подію є обов’язковою. 

Посилання на реєстрацію: https://docs.google.com/document/d/1Rry2Csfv4QvYe7EGgjjjz4ojFYC7e3Xuc4N3sdMSPoI/edit 

Посилання на зустріч прийде зареєстрованим учасникам на вказану електронну адресу за день до події. Запису не передбачено, тож приєднуйтесь до нас вчасно!

Лекцію буде проведено завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках проєкту USAID «Розбудова стійкої системи громадського здоров’я», який виконує організація Пакт.

Теги: ментальне здоровʼя, Юлія Зорій
18.10.2023 19:01

Топ-видео

43:05
42:36
44:02
41:31
Показать еще

Горячие материалы

Як подолати психологічне напруження: ведуча і психологиня проведе безкоштовну онлайн-лекцію із самодопомоги

Море приключений среди своих: сегодня ICTV2 покажет масштабную премьеру «Морская полиция. Черноморск»

У Дніпрі відкриють уже третій центр реабілітації для військових національної мережі RECOVERY Віктора та Олени Пінчуків

Як робити PR під час війни: стратегії українських брендів на PR-марафоні від MMR
Показать еще

Ведущие канала

Елена Фроляк Станислав Боклан Константин Стогний Вадим Карпьяк Оксана Соколова
Показать еще

Смотрите на ICTV

Хищник (2018) Сейчас в эфире Державний Гімн України 00:00 Гражданская оборона 00:05
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь
    ВВЕРХ