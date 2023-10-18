Як подолати психологічне напруження: ведуча і психологиня проведе безкоштовну онлайн-лекцію із самодопомоги

Апатія та виснаження через війну, постійна втома і напруження, навіть коли не волають сирени, нестача сил – так чи інакше ці проблеми відчувають більшість українців. Як допомогти собі та близьким подолати психологічне й емоційне напруження та покращити загальний добробут?

Завтра, 19 жовтня, практикуюча психологиня і ведуча програми «Ранок у великому місті» на ICTV2 Юлія Зорій проведе безкоштовну онлайн-лекцію «Психологічна грамотність». У проєкті від Mental Help, психологиня розповість про техніки боротьби зі стресом та тривогою.

«Чому важливо кожному дбати про своє ментальне здоровʼя? Бо тільки психологічно здорова людина почувається гармонійно та має запас сил для подолання складнощів і достатній рівень продуктивності в повсякденному житті. Вона здатна впоратися зі складними життєвими подіями та відновлюватися після труднощів чи стресу. Це дуже важливо, особливо зараз, враховуючи реалії в яких ми всі сьогодні перебуваємо: постійний стрес, страх, тривога, втома, втрати і горювання», – каже Юлія.

Коли: 19 жовтня о 12:00 (на платформі Zoom).

Лекція є відкритою для відвідування для всіх охочих. Попередня реєстрація на подію є обов’язковою.

Посилання на реєстрацію: https://docs.google.com/document/d/1Rry2Csfv4QvYe7EGgjjjz4ojFYC7e3Xuc4N3sdMSPoI/edit

Посилання на зустріч прийде зареєстрованим учасникам на вказану електронну адресу за день до події. Запису не передбачено, тож приєднуйтесь до нас вчасно!

Лекцію буде проведено завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках проєкту USAID «Розбудова стійкої системи громадського здоров’я», який виконує організація Пакт.