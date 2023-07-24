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Головна / ”Виспався і вночі не було гулу сирен – вже ідеально”: Олена Фроляк розповіла про свій “ідеальний ранок” / 24.07.2023 15:38
24.07.2023 15:38
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”Виспався і вночі не було гулу сирен – вже ідеально”: Олена Фроляк розповіла про свій “ідеальний ранок”

”Виспався і вночі не було гулу сирен – вже ідеально”: Олена Фроляк розповіла про свій “ідеальний ранок”
Телеведуча Олена Фроляк вважає, що важливо створювати для себе максимально позитивну атмосферу.

До 24 лютого 2022 року кожен із нас починав день із власних ритуалів, які допомагали прокинутись та налаштуватись на гарний продуктивний день. Із початком повномасштабного вторгнення усіх українців обʼєднав один страшний спільний ранок, який триває й досі та пробуджує повітряною тривогою, вибухами і безкінечним читанням новин.

Проте, незважаючи на нові страшні реалії життя, важливо створювати для себе максимально позитивну атмосферу, і найкращий для цього час – початок дня, каже керівниця та ведуча “Фактів” ICTV Олена Фроляк.

Ведуча вважає, що зараз поняття ідеальності стало дуже простим та обмеженим – достатньо виспатись і вночі не прокинутись від вибухів.

“Якщо немає повітряної тривоги та нічних обстрілів – це ідеальний ранок. Я думаю, що ідеальність стала зараз дуже сильно обмеженою і простою. Виспався і вночі не було гулу сирен – вже ідеально”, – каже Олена.

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Приємні ранкові ритуали допоможуть зберігати ментальне здоров‘я, каже ведуча. Тому навіть в умовах війни Олена створює для себе “ідеальні ранки” і, як і раніше, починає день з кави в спокійній атмосфері.

“Сідаю на свою гойдалку в саду вдома і п‘ю каву – і більше нічого не треба”, – ділиться телеведуча.

Також керівниця “Фактів” розповіла, що її собака Нора передчасно відчуває тривогу і дуже сильно реагує на вибухи:

“Коли Нора починає бігати і метушитися, я вже розумію, що вона почула тривогу, або вибухи. Вона дуже сильно реагує на це”.

Теги: Олена Фроляк
24.07.2023 15:38

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