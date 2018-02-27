Викриття корупційних схем: фігуранти розслідувань притягнуті до відповідальності. «Більше ніж правда»

Журналісти програми “Більше ніж правда” воювали із нелегальними наливайками, виявляли підпільні заводи на території колоній і на всю країну розповідали про ректорів, які живуть неначе олігархи.

Наша програма викрила вже десятки корупційних схем і ми не просто висвітлюємо зловживання чиновників, а намагаємось добитися, щоб винні понесли покарання. Сьогодні у новому 63 випуску програми «Більше ніж правда» від 26.02.2018 Ви побачите: кого із фігурантів наших розслідувань вже притягнули до відповідальності, а хто, навіть попри численні корупційні скандали зумів отримати підвищення!

Як ректори перетворили університети на власний бізнес, а начальники колоній заробляють мільйони на підпільних схемах? Нашим журналістам таки вдалося закрити генделики в результаті перевірки, а лівий алкоголь конфіскувати. Як нам це вдалося – дивіться детальніше в новому випуску програми «Більше ніж правда» від 26.02.2018!

Дивіться програму «Більше ніж правда» щопонеділка о 20:20 на каналі ICTV.