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Головна / Викриття корупційних схем: фігуранти розслідувань притягнуті до відповідальності. «Більше ніж правда» / 27.02.2018 14:36

Викриття корупційних схем: фігуранти розслідувань притягнуті до відповідальності. «Більше ніж правда»

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Журналісти програми “Більше ніж правда” воювали із нелегальними наливайками, виявляли підпільні заводи на території колоній і на всю країну розповідали про ректорів, які живуть неначе олігархи.

Наша програма викрила вже десятки корупційних схем і ми не просто висвітлюємо зловживання чиновників, а  намагаємось добитися, щоб винні понесли покарання. Сьогодні у новому 63 випуску програми «Більше ніж правда» від 26.02.2018 Ви побачите: кого із фігурантів наших розслідувань вже притягнули до відповідальності, а хто, навіть попри численні корупційні скандали зумів отримати підвищення!

Як ректори перетворили університети на власний бізнес, а начальники колоній заробляють мільйони на підпільних схемах?  Нашим журналістам таки вдалося закрити генделики в результаті перевірки, а лівий алкоголь конфіскувати. Як нам це вдалося – дивіться детальніше в  новому випуску програми «Більше ніж правда» від 26.02.2018!

Дивіться програму «Більше ніж правда» щопонеділка о 20:20 на каналі ICTV.

Теги: Більше ніж правда новини, коррупция, Сурогатний алкоголь
27.02.2018 14:36
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