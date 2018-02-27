PGRpdiBjbGFzcz0iaWN0dl9hX2JveCI+PGNlbnRlcj48c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMzE4IiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9ImZ1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IklDVFZfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ie3JlcGxhY2VfbWV9IiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD48L2NlbnRlcj48L2Rpdj4=
Вход Регистрация
Главная / Разоблачения коррупционных схем: фигуранты расследований привлечены к ответственности. «Больше чем правда» / 27.02.2018 14:36

Разоблачения коррупционных схем: фигуранты расследований привлечены к ответственности. «Больше чем правда»

0 - 0

Журналисты программы “Больше чем правда” воевали с нелегальными забегаловками, рассекречивали подпольные заводы на территории колоний и на всю страну рассказывали о ректорах, которые живут как олигархи.

Наша программа разоблачила уже десятки коррупционных схем и мы не просто освещаем злоупотребления чиновников, а пытаемся добиться, чтобы виновные понесли наказание. Сегодня в новом 63 выпуске программы «Больше чем правда» от 26.02.2018 Вы увидите: кого из фигурантов наших расследований уже привлекли к ответственности, а, кто, несмотря на многочисленные коррупционные скандалы, сумел получить повышение!

Как ректоры превратили университеты на собственный бизнес, а начальники колоний зарабатывают миллионы на подпольных схемах?  Нашим журналистам смогли добиться закрытия забегаловок в результате проверки, а левый алкоголь конфисковать. Как нам это удалось – смотрите подробнее в новом выпуске программы «Больше чем правда» от 26.02.2018!

Смотрите программу «Больше чем правда» по понедельникам в 20:20 на канале ICTV.

Теги: Больше чем правда новости, коррупция, Суррогатный алкоголь
27.02.2018 14:36
0 - 0



Топ видео

ЕЩЕ

Горячие материалы

ЕЩЕ

Ведущие канала

ЕЩЕ

Смотрите на ICTV

Зарегистрируйтесь

Войти использывая ваши данные

Забыли пароль?

Востановление пароля

Войти через соц. сеть

ВВЕРХ
Вверх
    Ще