Разоблачения коррупционных схем: фигуранты расследований привлечены к ответственности. «Больше чем правда»

Журналисты программы “Больше чем правда” воевали с нелегальными забегаловками, рассекречивали подпольные заводы на территории колоний и на всю страну рассказывали о ректорах, которые живут как олигархи.

Наша программа разоблачила уже десятки коррупционных схем и мы не просто освещаем злоупотребления чиновников, а пытаемся добиться, чтобы виновные понесли наказание. Сегодня в новом 63 выпуске программы «Больше чем правда» от 26.02.2018 Вы увидите: кого из фигурантов наших расследований уже привлекли к ответственности, а, кто, несмотря на многочисленные коррупционные скандалы, сумел получить повышение!

Как ректоры превратили университеты на собственный бизнес, а начальники колоний зарабатывают миллионы на подпольных схемах? Нашим журналистам смогли добиться закрытия забегаловок в результате проверки, а левый алкоголь конфисковать. Как нам это удалось – смотрите подробнее в новом выпуске программы «Больше чем правда» от 26.02.2018!

Смотрите программу «Больше чем правда» по понедельникам в 20:20 на канале ICTV.