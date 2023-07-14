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Головна / Veteran Hub запускає подкасти про досвід воїнів та тих, хто чекає на коханих з війни / 14.07.2023 12:51
14.07.2023 12:51
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Veteran Hub запускає подкасти про досвід воїнів та тих, хто чекає на коханих з війни

Veteran Hub запускає подкасти про досвід воїнів та тих, хто чекає на коханих з війни

Команда Veteran Hub запустила два нових подкасти «Воїни» й «Кохані». Це розмови людей, які мають спільний досвід: українських воїнів та тих, хто чекає на своїх партнерів та партнерок з фронту. Перший випуск побачив світ 13 липня та надалі подкасти виходитимуть щочетверга о 20:00.

Команда Veteran Hub вірить, що історія кожного захисника, захисниці та їхніх близьких — важливі й мають бути почутими. І щоби дати голосу цим історіям, запускає два подкасти — «Воїни» та «Кохані».. 

Тут герої та героїні розповідають свої історії, діляться переживаннями про те, як проходили через труднощі та в чому знаходили підтримку та силу. У подкасті «Воїни» ведучий — Гліб Стрижко — ветеран, морський піхотинець та менеджер подій у Veteran Hub. Гліб сам проходить шлях ветерана та спілкуватиметься із захисниками, захисницями, ветеранами та ветеранками — про їхню службу, повернення до цивільного життя, підтримку та проблеми й виклики, які постають на їхньому шляху.

«Мета наших подкастів — дати слухачам можливість почути своїх. Так військові та ветерани можуть зрозуміти, що вони не одні у своїх переживаннях та є ті, хто стикаються з подібними викликами в житті — на службі або після. Так само і для їхніх близьких та знайомих це буде можливість краще зрозуміти, що проходять люди з бойовим досвідом. Ну й водночас це будуть цікаві історії наших героїв та героїнь, від яких справді перехоплює дух», — розповідає ведучий подкасту Гліб Стрижко.

Герой першого випуску подкасту «Воїни» — Андрій Баштовий — екскомандир взводу 25-ї бригади ДШВ та колишній головний редактор The Village Україна. У випуску він розповідає, як переходив від цивільної професії до військової, як почав стосунки за крок до мобілізації та чому вважає, що «аби полюбити людей — потрібно піти на війну».

Подкаст «Кохані» вестиме Настя Зухвала — комікеса та дружина військового. Настя говоритиме із коханими воїнів, які також чекають або чекали на своїх партнерів/ок з війни. Це будуть історії тих, хто стоїть опліч мільйона захисників та захисниць, про їхній шлях — прийняття вибору партнера/ки піти служити, власне переживання війни та змін внаслідок неї, розлуку, вибудову стосунків на відстані та очікування.

«Я вважаю, що досвід воїнів та їхніх коханих рівносильно важливий як для тих, хто має подібну життєву історію, так і для цивільних. Українці сьогодні переживають спільну трагедію. І це дуже цінно розуміти досвіди одне одного. Інша, не менш важлива роль подкастів, розуміння, що випробування, з якими ти стикнувся, трапилися не лише з тобою. Це велика підтримка чути голоси однодумців та їхні способи й відкриття на власному шляху», — коментує Настя.

Прем’єра першого випуску подкасту «Кохані» відбудеться 20 липня. 

Усі випуски виходитимуть щочетверга о 20:00 на чотирьох платформах.

Теги: Veteran Hub
14.07.2023 12:51

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