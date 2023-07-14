Veteran Hub запускає подкасти про досвід воїнів та тих, хто чекає на коханих з війни

Команда Veteran Hub запустила два нових подкасти — «Воїни» й «Кохані». Це розмови людей, які мають спільний досвід: українських воїнів та тих, хто чекає на своїх партнерів та партнерок з фронту. Перший випуск побачив світ 13 липня та надалі подкасти виходитимуть щочетверга о 20:00.

Команда Veteran Hub вірить, що історія кожного захисника, захисниці та їхніх близьких — важливі й мають бути почутими. І щоби дати голосу цим історіям, запускає два подкасти — «Воїни» та «Кохані»..

Тут герої та героїні розповідають свої історії, діляться переживаннями про те, як проходили через труднощі та в чому знаходили підтримку та силу. У подкасті «Воїни» ведучий — Гліб Стрижко — ветеран, морський піхотинець та менеджер подій у Veteran Hub. Гліб сам проходить шлях ветерана та спілкуватиметься із захисниками, захисницями, ветеранами та ветеранками — про їхню службу, повернення до цивільного життя, підтримку та проблеми й виклики, які постають на їхньому шляху.

«Мета наших подкастів — дати слухачам можливість почути своїх. Так військові та ветерани можуть зрозуміти, що вони не одні у своїх переживаннях та є ті, хто стикаються з подібними викликами в житті — на службі або після. Так само і для їхніх близьких та знайомих це буде можливість краще зрозуміти, що проходять люди з бойовим досвідом. Ну й водночас це будуть цікаві історії наших героїв та героїнь, від яких справді перехоплює дух», — розповідає ведучий подкасту Гліб Стрижко.

Герой першого випуску подкасту «Воїни» — Андрій Баштовий — екскомандир взводу 25-ї бригади ДШВ та колишній головний редактор The Village Україна. У випуску він розповідає, як переходив від цивільної професії до військової, як почав стосунки за крок до мобілізації та чому вважає, що «аби полюбити людей — потрібно піти на війну».

Подкаст «Кохані» вестиме Настя Зухвала — комікеса та дружина військового. Настя говоритиме із коханими воїнів, які також чекають або чекали на своїх партнерів/ок з війни. Це будуть історії тих, хто стоїть опліч мільйона захисників та захисниць, про їхній шлях — прийняття вибору партнера/ки піти служити, власне переживання війни та змін внаслідок неї, розлуку, вибудову стосунків на відстані та очікування.

«Я вважаю, що досвід воїнів та їхніх коханих рівносильно важливий — як для тих, хто має подібну життєву історію, так і для цивільних. Українці сьогодні переживають спільну трагедію. І це дуже цінно — розуміти досвіди одне одного. Інша, не менш важлива роль подкастів, — розуміння, що випробування, з якими ти стикнувся, трапилися не лише з тобою. Це велика підтримка — чути голоси однодумців та їхні способи й відкриття на власному шляху», — коментує Настя.

Прем’єра першого випуску подкасту «Кохані» відбудеться 20 липня.

Усі випуски виходитимуть щочетверга о 20:00 на чотирьох платформах.