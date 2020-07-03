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Головна / Ведучий Антон Равицький залишає команду ICTV / 03.07.2020 13:46
03.07.2020 13:46
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Ведучий Антон Равицький залишає команду ICTV


Ведучий програми «Ранок у великому місті» Антон Равицький залишає команду ICTV. Для усіх колег таке рішення Равицького стало справжньої несподіванкою. Він щодня з екранів телевізорів заряджав глядачів своєю позитивною енергетикою та дарував їм гарний настрій на весь день.

5 рокiв, 5 мiсяцiв, 5 днiв. Ми стали рекордсменами України за протяжнiстю спiльних ефiрiв, які провели незмiнною командою ведучих проекту. Я вдячний ICTV за надзвичайний досвiд та задоволення вiд цих рокiв разом. Люди, якi стали менi родиною, назавжди залишаться в серці,

– прокоментував Равицький.

Співведуча Антона Юлія Зорій спочатку розцінила новину, як жарт в стилі Антона, однак це виявилося правдою.

Звичайно, ми будемо за ним сумувати і нам не вистачатиме його в ефірі. А мені доведеться починати ранок без обіймашок і компліментів, якими Антон щедро задарював мене з самого ранку. Не знаю більш життєрадісну і оптимістичну людину, ніж він. Але в будь-якому разі, він був, є і залишається частиною «Ранку у великому місті

зазначила Зорій.

Юлія також наголосила, що найголовніше  в цій ситуації те, що їх дружба триває і вона не залежить від ефірів, каналів та інших умовностей.

Антон Равицький родом з акторсько-режисерської династії у третьому поколінні. До того, як приєднався до команди ICTV, кілька років працював ведучим новин на одеському телебаченні. Окрім «Ранку у великому місті», він був ведучим гумористичного шоу на ICTV «Комік на мільйон». Нове мiсце роботи Равицький поки не розголошує.

Наразі «Ранок у великому місті» ведуть Юлія Зорій та Павло Казарін. Проект знаходиться в пошуках ведучого, тому зовсім скоро до них приєднається нове обличчя каналу.

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Теги: Антон Равицький, ведучі ICTV, Ранок у Великому Місті
03.07.2020 13:46



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