Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Главная / Ведущий Антон Равицкий покидает команду ICTV / 03.07.2020 13:46
03.07.2020 13:46
Поделиться

Ведущий Антон Равицкий покидает команду ICTV


Ведущий программы «Утро в большом городе» Антон Равицкий покидает команду ICTV. Для всех коллег такое решение Равицкого стало настоящей неожиданностью. Он каждый день с экранов телевизоров заряжал зрителей своей положительной энергетикой и дарил им хорошее настроение на весь день.

5 лет, 5 месяцев, 5 дней. Мы стали рекордсменами Украины по протяженности совместных эфиров, которые провели несменной командой ведущих проекта. Я благодарен ICTV за чрезвычайный опыт и удовольствие от этих лет вместе. Люди, которые стали мне семьей, навсегда останутся в сердце

– прокомментировал Равицкий.

Соведущая Антона Юлия Зорий сначала расценила новость, как шутку в стиле Антона, однако это оказалось правдой.

Конечно, мы будем за ним скучать и нам будет не хватать его в эфире. А мне придется начинать утро без обнимашек и комплиментов, которыми Антон щедро задаривал меня с самого утра. Не знаю более жизнерадостного и оптимистичного человека, чем он. Но в любом случае, он был, есть и остается частью «Утра в большом городе

– отметила Зорий.

Юлия также подчеркнула, что самое главное то, что их дружба продолжается и она не зависит от эфиров, каналов и других условностей.

Антон Равицкий родом из актерско-режиссерской династии в третьем поколении. До того, как присоединился к команде ICTV, несколько лет работал ведущим новостей на одесском телевидении. Кроме «Утра в большом городе» он был ведущим юмористического шоу на ICTV «Комик на миллион». Новое место работы Равицкий пока не разглашает.

Сейчас «Утро в большом городе» ведут Юлия Зорий и Павел Казарин. Проект находится в поисках ведущего, поэтому совсем скоро к ним присоединится новое лицо канала.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Антон Равицький, ведучі ICTV, Ранок у Великому Місті
03.07.2020 13:46



Топ видео

ЕЩЕ

Мы рекомендуем

ЕЩЕ

Ведущие канала

ЕЩЕ

Смотрите на ICTV

Зарегистрируйтесь

Войти использывая ваши данные

Забыли пароль?

Востановление пароля

Войти через соц. сеть

ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати