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Головна / Ведучий «Особливостей національної роботи» показав свою сім’ю / 01.03.2018 20:00

Ведучий «Особливостей національної роботи» показав свою сім’ю

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Ведучий тревел-шоу «Особливості національної роботи» Андрій Зрожевський поділився зворушливими сімейними фото разом із дружиною та маленькою донечкою.

Про особисте життя Андрія Зрожевського, відомого глядачам телеканалу ICTV завдяки таким популярним проектам, як серіал «Пацики» та тревел-шоу «Особливості національної роботи», відомо зовсім мало. Нещодавно ведучий порадував своїх прихильників та розмістив на одній із своїх сторінок у соціальній мережі зворушливе сімейне фото разом із дружиною Олесею та донечкою Поліною.

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Незважаючи на щільний графік та постійні відрядження, Андрій намагається проводити якомога більше часу з коханою дружиною та чарівною донечкою.

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29-річний ведучий та його кохана дружина Олеся підтримують, поважають та бережуть одне одного.

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Донечка Полінка росте допитливою та веселою, адже перейняла від батька відмінне почуття гумору та харизму, а від мами – красу та чарівність.

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Хочете більше дізнатися про шквал пригод, які Андрій та його напарник Олег Шевчук пережили під час зйомок нового сезону програми –  дивіться щосуботи об 11:45 у новому сезоні проекту «Особливості національної роботи». Обіцяємо незабутню подорож по незвіданій Америці, де на Вас чекатимуть голі ковбої та українські супергерої. Не пропустіть!

Теги: Андрій Зрожевський, ведучий ICTV
01.03.2018 20:00
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