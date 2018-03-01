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Главная / Ведущий «Особенностей национальной работы» показал свою семью / 01.03.2018 20:00

Ведущий «Особенностей национальной работы» показал свою семью

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Ведущий тревел-шоу «Особенности национальной работы» Андрей Зрожевский поделился трогательными семейными фото вместе с женой и маленькой дочкой.

О личной жизни Андрея Зрожевского, известного зрителям телеканала ICTV благодаря таким популярным проектам, как сериал «Пацики» и тревел-шоу «Особенности национальной работы», известно совсем мало. Недавно ведущий порадовал своих поклонников и разместил на одной из своих страниц в социальной сети трогательное семейное фото вместе с женой Олесей и дочкой Полиной.

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Несмотря на плотный график и постоянные командировки, Андрей пытается проводить как можно больше времени с любимой женой и очаровательной дочкой.

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29-летний ведущий и его любимая жена Олеся поддерживают, уважают и берегут друг друга.

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Доченька Полинка растет любознательным и веселым ребенком, ведь переняла от отца отличное чувство юмора и харизму, а от мамы – красоту и очарование.

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Хотите больше узнать о шквале приключений, которые Андрей и его напарник Олег Шевчук пережили во время съемок нового сезона программы – смотрите каждую субботу в 11:45 в новом сезоне проекта «Особенности национальной работы». Обещаем незабываемое путешествие по неизведанной Америке, где Вас ждут голые ковбои и украинские супергерои. Не пропустите!

Теги: Андрій Зрожевський, ведучий ICTV
01.03.2018 20:00
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