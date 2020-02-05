Наймасштабніший проєкт підтримки свідомої моди в Україні BE SUSTAINABLE!, який пройшов у рамках Ukrainian Fashion Week, став справжньою подією для еко-активістів, дизайнерів та українських модників.

Словосполучення “свідоме споживання” за останні кілька років привернуло неймовірну увагу, а в контексті модної індустрії стало головною темою дискусій. Тому виробники текстилю почали більше уваги приділяти екологічним матеріалами і повторному використанню речей. Ведучі телеканалу ICTV Юлія Зорій («Ранок у Великому Місті»), Оксана Гутцайт («Факти») та Вікторія Сеник («Надзвичайні новини») підтримали в цьому українських дизайнерів і вийшли на подіум у показі BE SUSTAINABLE! Fashion Show.





Ведучі телеканалу ICTV підтримують екологічну моду / 3 фотографії

Дизайнерка Оксана Дево створює одяг з конопель. Щодня в нашій програмі я розповідаю про злочини, які скоюють через цю рослину, а її ж можна використовувати з користю для себе і навколишнього середовища. Тому на подіум я вийшла в стьобаній парці з конопляного волокна,- розповідає Вікторія Сеник.

Ukrainian Fashion Week був заснований у 1997 році і став першим тижнем prêt-à-porter на теренах Східної Європи. Український тиждень моди проходить двічі на рік та повністю відповідає світовим стандартам проведення події.

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