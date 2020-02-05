Масштабный проект поддержки сознательной моды в Украине BE SUSTAINABLE!, который прошел в рамках Ukrainian Fashion Week, стал большим событием для эко-активистов, дизайнеров и украинских модников.

Словосочетане “сознательное потребление” за последние несколько лет обрело невероятную популярность, а в контексте модной индустрии стало главной темой дискуссий. Поэтому производители текстиля начали больше внимания уделять экологическим материалам и повторному использованию вещей. Ведущие телеканала ICTV Юлия Зорий ( «Утро в большом городе»), Оксана Гутцайт ( «Факты») и Виктория Сеник ( «Надзвичайні новини») поддержали в этом украинских дизайнеров и вышли на подиум в показе BE SUSTAINABLE! Fashion Show.





Ведущие ICTV поддерживают экологичную моду / 3 фотографии

Дизайнер Оксана Дево создает одежду из конопли. Ежедневно в нашей программе я рассказываю о преступлениях, которые совершают из-за этого растения, а его же можно использовать с пользой для себя и окружающей среды. Поэтому на подиум я вышла в стеганой парке на утеплителе из конопляного волокна,– рассказывает Виктория Сеник.

Ukrainian Fashion Week был основан в 1997 году и стал первой неделей prêt-à-porter в Восточной Европе. Украинская неделя моды проходит дважды в год и полностью соответствует мировым стандартам проведения события.

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