У столиці відбулася офіційна церемонія нагородження переможців акції «Автомобіль року в Україні 2020». Ведучими заходу стали Юлія Зорій та Антон Равицький ( «Ранок у Великому місті» ICTV).

Всеукраїнська акція “Автомобіль року в Україні” проводиться щорічно з 2001 р. Цей конкурс визначає кращі новинки, представлені в Україні з 1 листопада 2018 року до 20 листопада 2019 року. Як зазначили організатори, голосування проходило за змішаною системою: журі ділилося на професійне – журналістське, і суспільне – членами якого могли стати автолюбителі, які зареєструвалися на сайті autoroku.ua. До складу журналістського журі увійшли представники провідних автомобільних ЗМІ. Цьогоріч у конкурсі взяли участь 25 претендентів різних класів і категорій від мініатюрних хетчбеків до величних пікапів і позашляховиків.







Ведучі ICTV провели церемонію нагородження кращих автомобілів року / 4 фотографії

Судді визначили переможців у 12 категоріях, серед яких: “Кращий дизайн”, “Співвідношення ціна / якість” , “Краща автомобільна презентація”, “Малий клас”, “Компактний клас”, “Середній та бізнес клас”, “Електромобіль”, “Мінівен”, “Малий кросовер “,” Компактний кросовер “,” Пікап “, “Кращий легковик”.

У підсумку титул «Легковий автомобіль року в Україні 2020» отримав Peugeot 508. Титул «Кросовер / SUV року в Україні 2020» завоювала Toyota RAV4.

Настрій гостям створювали Марта Адамчук, а також дует Nati Reznik & Osanna Sax. Ведучими вечора також були Марія Виноградова та Андрій Джеджула.

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