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Главная / Ведущие ICTV провели церемонию награждения лучших автомобилей года / 14.02.2020 19:20
14.02.2020 19:20
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Ведущие ICTV провели церемонию награждения лучших автомобилей года


В столице состоялась официальная церемония награждения победителей акции «Автомобиль года в Украине 2020». Ведущими мероприятия стали Юлия Зорий и Антон Равицкий ( «Утро в Большом городе» ICTV).

Всеукраинская акция “Автомобиль года в Украине” проводится ежегодно с 2001 г. Этот конкурс определяет лучшие новинки, представленные в Украине с 1 ноября 2018 до 20 ноября 2019 года. Как отметили организаторы, голосование проходило по смешанной системе: жюри делилось на профессиональное – журналистское и общественное – членами которого могли стать автолюбители, которые зарегистрировались на сайте autoroku.ua. В состав журналистского жюри вошли представители ведущих автомобильных СМИ. В этом году в конкурсе приняли участие 25 претендентов различных классов и категорий от миниатюрных хэтчбеков к величественным пикапам и внедорожникам.

Судьи определили победителей в 12 категориях, среди которых: “Лучший дизайн”, “Соотношение цена / качество”, “Лучшая автомобильная презентация”, “Малый класс”, “Компактный класс”, “Средний и бизнес класс”, “Электромобиль”, ” Минивэн “,” Малый кроссовер “,” Компактный кроссовер “,” Пикап “,” Лучший автомобиль “.

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Ведущие ICTV провели церемонию награждения лучших автомобилей года / 4 фотографии

В итоге титул «Легковой автомобиль года в Украине 2020» получил Peugeot 508. Титул «Кроссовер / SUV года в Украине 2020» завоевала Toyota RAV4.

Настроение гостям создавали Марта Адамчук, а также дуэт Nati Reznik & Osanna Sax. Ведущими вечера также были Мария Виноградова и Андрей Джеджула.

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Теги: Антон Равицький, Ранок у Великому Місті, Юлія Зорій
14.02.2020 19:20



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