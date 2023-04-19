Ведуча Олена Фроляк відзначає ювілей

Сьогодні, 19 квітня, відзначає день народження ведуча Фактів на ICTV та національного марафону Єдині новини Олена Фроляк. Напередодні визначної дати телезірка відверто розповіла про себе у бліц-опитуванні програми “Ранок у великому місті”.

Олена – приклад сучасної української жінки: сильна, амбітна, розумна, успішна, здатна поєднувати карʼєру та сімʼю. Від неї залежить робота усієї команди інформаційної програми «Факти». За понад 30-річний досвід роботи на телебаченні українська телеведуча стала уособленням новин для мільйонів українців. Всенародна любов та довіра глядачів стала винагородою за наполегливу працю. Телеведуча дійсно проводить весь час у роботі і новинах. Як каже Олена, робота для неї завжди була спасінням і найкращим хобі, а в нинішній час – це ще й відволікає від отруйних думок в голові.

Про свій професійний шлях, особисті переживання, злети і падіння Олена рідко давала коментарі на камеру, хоча сама проводить в ефірі більшість свого часу.

Чи є на українському ТБ свобода слова? Які карʼєрні злети пережила Олена? Скільки заробляє телеведуча? Чи часто плаче? Чи страшно їй проводити прямі ефіри з бомбосховища? Яка з новин виявилась найважчою для Олени? Що обовʼязково носить у сумці телезірка?

Олена Фроляк – тележурналістка, володарка 4 премій “Телетріумфу”, модераторка найголовніших подій в Україні. Вона неодноразово вела передвиборчі марафони, висвітлювала офіційні візити глав держав, брала інтерв’ю у Президента України, президента Європейської комісії Жозе Мануеля Баррозу та інших всесвітньо відомих політиків і громадських діячів. Була модераторкою передвиборних дебатів кандидатів у президенти України — Петра Порошенка і Володимира Зеленського.