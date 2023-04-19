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Главная / Ведуча Олена Фроляк відзначає ювілей / 19.04.2023 19:52
19.04.2023 19:52
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Ведуча Олена Фроляк відзначає ювілей

Ведуча Олена Фроляк відзначає ювілей

Сьогодні, 19 квітня, відзначає день народження ведуча Фактів на ICTV та національного марафону Єдині новини Олена Фроляк. Напередодні визначної дати телезірка відверто розповіла про себе у бліц-опитуванні програми “Ранок у великому місті”. 

Олена – приклад сучасної української жінки: сильна, амбітна, розумна, успішна, здатна поєднувати карʼєру та сімʼю. Від неї залежить робота усієї команди інформаційної програми «Факти». За понад 30-річний досвід роботи на телебаченні українська телеведуча стала уособленням новин для мільйонів українців. Всенародна любов та довіра глядачів стала винагородою за наполегливу працю. Телеведуча дійсно проводить весь час у роботі і новинах. Як каже Олена, робота для неї завжди була спасінням і найкращим хобі, а в нинішній час – це ще й відволікає від отруйних думок в голові.

Про свій професійний шлях, особисті переживання, злети і падіння Олена рідко давала коментарі на камеру, хоча сама проводить в ефірі більшість свого часу. 

Чи є на українському ТБ свобода слова? Які карʼєрні злети пережила Олена? Скільки заробляє телеведуча? Чи часто плаче? Чи страшно їй проводити прямі ефіри з бомбосховища? Яка з новин виявилась найважчою для Олени? Що обовʼязково носить у сумці телезірка?

Олена Фроляк – тележурналістка, володарка 4 премій “Телетріумфу”, модераторка найголовніших подій в Україні. Вона неодноразово вела передвиборчі марафони, висвітлювала офіційні візити глав держав, брала інтерв’ю у Президента України, президента Європейської комісії Жозе Мануеля Баррозу та інших всесвітньо відомих політиків і громадських діячів. Була модераторкою передвиборних дебатів кандидатів у президенти України — Петра Порошенка і Володимира Зеленського. 

Теги: Олена Фроляк
19.04.2023 19:52

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