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Головна / ВЕДУЧА ICTV ЮЛІЯ ЗОРІЙ РОЗПОВІЛА, ЯК ПІДТЯГНУТИ ФІГУРУ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ / 23.03.2020 19:22
23.03.2020 19:22
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ВЕДУЧА ICTV ЮЛІЯ ЗОРІЙ РОЗПОВІЛА, ЯК ПІДТЯГНУТИ ФІГУРУ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ


Ведуча програми «Ранок у великому місті» Юлія Зорій – це батарейка-енерджайзер, яка період карантину використовує з максимальною користю. З першими променями сонця Юлія виходить на свіже повітря та займається скандинавською ходьбою. Але на цьому спортивна програма на день не закінчується. Ведуча ICTV дотримується чіткої формули тренувань:

  • доріжка – 20 хв (замінити її можна активною розминкою);
  • Jumping Jack – стрибки на місці з розведенням рук і ніг – 40 разів;
  • присідання зі стрибком – 10 разів;
  • випади на кожну ногу – по 10 разів;
  • Jumping Jack – 10 разів;
  • присідання зі стрибком – 10 разів;
  • прокачка пресу – 40 разів.

І так два кола. Є ще один секрет від Юлії Зорій, як поєднати приємне з корисним: зробити легку розминку (можна і нелегку, для кого як) в «обіймах» з граблями на городі. У такий спосіб і ділянку до ладу приведете, і фігуру підтягнете.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: карантин, Ранок у Великому Місті, Юлія Зорій
23.03.2020 19:22



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