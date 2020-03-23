ВЕДУЧА ICTV ЮЛІЯ ЗОРІЙ РОЗПОВІЛА, ЯК ПІДТЯГНУТИ ФІГУРУ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

Ведуча програми «Ранок у великому місті» Юлія Зорій – це батарейка-енерджайзер, яка період карантину використовує з максимальною користю. З першими променями сонця Юлія виходить на свіже повітря та займається скандинавською ходьбою. Але на цьому спортивна програма на день не закінчується. Ведуча ICTV дотримується чіткої формули тренувань:

доріжка – 20 хв (замінити її можна активною розминкою);

Jumping Jack – стрибки на місці з розведенням рук і ніг – 40 разів;

присідання зі стрибком – 10 разів;

випади на кожну ногу – по 10 разів;

Jumping Jack – 10 разів;

присідання зі стрибком – 10 разів;

прокачка пресу – 40 разів.

І так два кола. Є ще один секрет від Юлії Зорій, як поєднати приємне з корисним: зробити легку розминку (можна і нелегку, для кого як) в «обіймах» з граблями на городі. У такий спосіб і ділянку до ладу приведете, і фігуру підтягнете.

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