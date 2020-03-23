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Главная / ВЕДУЩАЯ ICTV ЮЛИЯ ЗОРИЙ РАССКАЗАЛА, КАК ПОДТЯНУТЬ ФИГУРУ ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА / 23.03.2020 19:22
23.03.2020 19:22
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ВЕДУЩАЯ ICTV ЮЛИЯ ЗОРИЙ РАССКАЗАЛА, КАК ПОДТЯНУТЬ ФИГУРУ ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА


Ведущая программы «Утро в большом городе» Юлия Зорий – это батарейка-энерджайзер, которая период карантина использует с максимальной пользой. С первыми лучами солнца Юлия выходит на свежий воздух и занимается скандинавской ходьбой. Но на этом спортивная программа на день не заканчивается. Ведущая ICTV придерживается четкой формулы тренировок:

  • дорожка – 20 мин (заменить ее можно активной разминкой);
  • Jumping Jack – прыжки на месте с разведением рук и ног – 40 раз;
  • приседания со скачком – 10 раз;
  • выпады на каждую ногу – по 10 раз;
  • Jumping Jack – 10 раз;
  • приседания со скачком – 10 раз;
  • прокачка пресса – 40 раз.

И так два круга. Есть еще один секрет от Юлии Зорий, как совместить приятное с полезным: сделать легкую разминку (можно и нелегкую, для кого как) в «объятиях» с граблями на огороде. Таким образом и участок в порядок приведете, и фигуру подтянете.

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Теги: карантин, Ранок у Великому Місті, Юлія Зорій
23.03.2020 19:22



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