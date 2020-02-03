Ведуча ICTV Олена Фроляк провела лекцію на Українському Тижні Моди

З 1 по 5 лютого 2020 року у «Мистецькому Арсеналі» проходить Український тиждень моди. Організатори заходу особливу увагу надають всесвітньому тренду відповідального виробництва та використанню речей.

Підтримує у цьому Ukrainian Fashion Week головна редакторка інформаційної програми «Факти» (ICTV) Олена Фроляк. Ведуча прочитала лекцію для молодих дизайнерів та еко-активістів про свідоме споживання і тенденцію інших країн на екологічність. Для Олени Фроляк ця тема є важливою, адже журналістка визначає своєю місією пропагування інформації про турботливе ставлення до навколишнього середовища.

Удома мене називають не інакше як «Грінпіс», тому що я не просто сортую сміття і відмовляюсь від пластикових пакетів, я уважно слідкую за тенденціями в інших країнах , а потім відвідую їх аби зняти про це сюжети.

Я завжди кажу про те, що вода камінь точить. Завдання ЗМІ – показувати приклад того, що люди повинні турбуватися про природу, а не шкодити їй

– розповідає Олена Фроляк.

Наймасштабніший проєкт підтримки свідомої моди в Україні від Ukrainian Fashion Week BE SUSTAINABLE! росте і стає сьогодні справжнім центром для української свідомої моди, інновацій та нетворкінгу. У межах саміту пройдуть воркшопи, лекції та public talks.

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