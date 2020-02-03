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Главная / Ведущая ICTV Елена Фроляк провела лекцию на Украинской Неделе Моды / 03.02.2020 16:40
03.02.2020 16:40
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Ведущая ICTV Елена Фроляк провела лекцию на Украинской Неделе Моды


С 1 по 5 февраля 2020 в «Мистецькому Арсеналі» проходит Украинская Неделя Моды. Организаторы мероприятия особое внимание уделяют всемирному тренду ответственного производства и использования вещей.

Поддерживает в этом Ukrainian Fashion Week главный редактор информационной программы «Факты» (ICTV) Елена Фроляк. Ведущая прочитала лекцию для молодых дизайнеров и эко-активистов о сознательном потреблении и тенденции других стран на экологичность.  Елена определяет своей миссией информирование общества о заботливом отношении к окружающей среде.

Дома меня называют не иначе как «Гринпис», потому что я не просто сортирую мусор и отказываюсь от пластиковых пакетов, я внимательно слежу за тенденциями в других странах, а затем посещаю их , чтобы снять об этом сюжеты.

Я всегда говорю о том, что вода камень точит. Задача СМИ – показывать пример того, что люди должны заботиться о природе, а не вредить ей

– рассказывает Елена Фроляк.

Самый масштабный проект поддержки сознательной моды в Украине от Ukrainian Fashion Week BE SUSTAINABLE! растет и становится сегодня настоящим центром для украинской сознательной моды, инноваций и нетворкинга. В рамках саммита пройдут воркшопы, лекции и public talks.

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Теги: UKRAINIAN FASHION WEEK, Олена Фроляк, факти ICTV
03.02.2020 16:40



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