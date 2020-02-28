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Главная / Ведущая ICTV Инна Шевченко выходит замуж / 28.02.2020 13:07
28.02.2020 13:07
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Ведущая ICTV Инна Шевченко выходит замуж


Телеканал ICTV не прекращает удивлять радостными новостями. Ведущая программы «Факты» Инна Шевченко вступает в брак.

Инна Шевченко сообщила, что уже подала документы на регистрацию брака. Это сделали в исторической провинции Руссийон на юге Франции.

Избранником Инны стал французский режиссер, предложение он сделал еще 2 года назад, в день рождения ведущей 6 сентября 2018-го в Венеции. С оформлением брака возлюбленные не спешили. Собирать документы начали с августа прошлого года, из-за различий в законодательствах двух стран продлилось это полгода. В своем Instagram-аккаунте ведущая опубликовала фото, сопроводив его такой подписью:

Новости из Прованса! Сегодня подали документы на регистрацию брака – в нашем Руссийоне. Уже знаю дату, но пока не скажу! Должна еще пройти проверку

Сейчас Инна живет на две страны. Неделю проводит в Украине, работая в эфире «Фактов», неделю – во Франции с возлюбленным.

Пара уже планирует свадьбу, но детали пока не ​​раскрывают.

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Теги: Інна Шевченко, факти ICTV
28.02.2020 13:07



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