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Головна / Вадим Карп’як – номінант на премію «Людина року» / 23.01.2018 14:46

Вадим Карп’як – номінант на премію «Людина року»

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Ведучий програми «Свобода слова» на ICTV Вадим Карп’як номінований на престижну загальнонаціональну премію «Людина року». Карп’яка відзначили в номінації «Телевізійний журналіст року». Переможців премії назвуть на урочистій церемонії 24 березня в Києві.

Загальнонаціональна програма «Людина року» – престижний суспільно-рейтинговий проект, започаткований в Україні понад 20 років тому. Програма передбачає щорічне експертне визначення найбільш видатних особистостей України в номінаціях, які охоплюють найважливіші сфери професійної і суспільної діяльності держави.

 

Теги: Вадим Карп’як, людина року, премія, свобода слова
23.01.2018 14:46
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