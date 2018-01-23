Вадим Карпьяк – номинант на премию «Человек года»

Ведущий программы «Свобода слова» на ICTV Вадим Карпьяк номинирован на престижную общенациональную премию «Человек года». Карпьяка отметили в номинации «Телевизионный журналист года». Победителей премии назовут на торжественной церемонии 24 марта в Киеве.

Общенациональная программа «Человек года» – престижный общественно-рейтинговый проект, основанный в Украине более 20 лет назад. Программа предусматривает ежегодное экспертное определение наиболее выдающихся личностей Украины в номинациях, которые охватывают важнейшие сферы профессиональной и общественной деятельности страны.