В Україні запускається безкоштовний освітній проєкт CharityPro, для новостворених благодійних та громадських організацій

Команди двох фондів Klitschko Foundation та Olena Pinchuk Foundation створили безкоштовний освітній проєкт CharityPro, де поділяться своїм двадцятирічним досвідом реалізації проєктів з довгостроковим впливом на українське суспільство. Із залученням лідерів думок у сфері благодійності розберуть співпраці з донорами та ЗМІ, адаптації міжнародних стандартів, використання принципів сталого менеджменту та як формується культура благодійності.

За останній рік роль благодійного сектору в Україні зросла в рази. Лише 2022 року зареєстровано 7965 благодійних та громадських організацій. Всі вони потребували швидких рішень та не зосереджувались на стратегії чи особливостях організаційного менеджменту. Команди навчались методом спроб і помилок. Як наслідок, таким організаціям часто бракує знань, які б дозволили працювати системно, стало та прозоро, а найголовніше розвиватись далі: шукати нові майданчики для ресурсів, будувати партнерства та ставати кращими.

Мета CharityPro — підвищити ефективність діяльності благодійних та громадських організацій і сприяти розвитку їх прозорості та підзвітності. Створивши освітню платформу для обміну знаннями та ідеями між організаціями — ми підвищимо рівень підзвітних організацій в Україні та розвинемо культуру благодійності в українському суспільстві.

«Olena Pinchuk Foundation та Klitschko Foundation об’єднали свої зусилля, щоб поділитися досвідом 20 річної роботи в благодійному секторі України. Чому два великих фонди працюють разом? Тому що підсилюючи одне одного, а не конкуруючи, ми досягаємо кращих результатів. Цей проект надасть можливість молодим громадським та благодійним організаціям навчайтесь у кращих та будувати партнерства задля нашої спільної перемоги!», – зазначила Ольга Сердюк, директорка Olena Pinchuk Foundation.

«Щоб досягати великих цілей та покращувати власний результат необхідно робити дві речі: постійно навчатись та діяти спільно. Українські благодійні організації постійно зіштовхуються з викликами, адже щодня зростають потреби, а ресурси мають здатність вичерпуватись. Саме тому я вірю, що проєкт допоможе новоствореним ГО і БО долати ці виклики, масштабуватись та рости» — наголошує директорка Klitschko Foundation, Ангеліна Осадча

Хто може взяти участь? Представники БО та ГО, члени волонтерських організацій та об’єднань з усієї України, які хочуть зростати професійно та розвивати свою організацію.

Реєстрація за посиланням: https://impactum.world/#modal-3

Проєкт відбуватиметься у гібридному форматі. Діджитал-курс на платформі Impactum та менторські й нетворкінгові сесії з експертами в офлайн форматі в м. Києві в Dialog hub Olena Pinchuk Foundation. Такі зустрічі відбуватимуться кожні два тижні протягом шести місяців.

На проєкті учасники дізнаються, як зареєструвати організацію, координувати роботу команди, проводити закупівлі, будувати партнерства, залучати фінансування на свої проєкти та реагувати на виклики та кризові ситуації. Учасники матимуть змогу ознайомитись зі внутрішньою роботою успішних БО та ГО, стануть частиною спільноти професіоналів, де можуть отримати пораду та знайти партнерів для своїх ініціатив, отримають підтримку менторів та поради професіоналів щодо діяльності своєї організації.