Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
Онлайн Факти Проєкти Телепрограма ICTV Серіали
Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
Головна / Фонд Олени Пінчук презентує лімітовану благодійну колекцію аксесуарів з відомим британським брендом Aspinal of London / 13.04.2023 15:31
13.04.2023 15:31
Поділитися

Фонд Олени Пінчук презентує лімітовану благодійну колекцію аксесуарів з відомим британським брендом Aspinal of London

Фонд Олени Пінчук презентує лімітовану благодійну колекцію аксесуарів з відомим британським брендом Aspinal of London

Напередодні Великодня Фонд Олени Пінчук спільно з британським брендом Aspinal of London представив колекцію шовкових хустин та шкіряних брелоків, які продаватимуться і у Великій Британії і в Україні. Усі виручені кошти підуть на підтримку проєкту Фонду «Мобільні клініки для ВІЛ-позитивних дітей». Проєкт з 2009 року піклується про дітей, які народились і живуть з ВІЛ в Україні і з початком повномасштабної війни потребують медичної допомоги ще більше. Багато з них стали внутрішньо переміщеними особами, втратили не тільки домівки, доступ до освіти, а й доступ до кваліфікованої медичної допомоги. 

Як зазначила засновниця Фонду Олена Пінчук:

«Мобільні клініки» для ВІЛ-позитивних дітей – багаторічний проект Фонду, який надав кваліфіковану медичну допомогу тисячам дітей з найвіддаленіших куточків України. З початком повномасштабної війни ситуація з ВІЛ/СНІДом змінилася. Як ніколи раніше, нам потрібно контролювати стан здоров’я наших маленьких пацієнтів, серед яких багато внутрішньо переміщених осіб. Ми раді, що такий чудовий партнер – Aspinal of London – підтримує наш проект, створивши колекцією аксесуарів з українськими символами процвітання та добробуту. Ця колаборація дозволить принести зміни на краще в життя ВІЛ-позитивних дітей».

image image image image image image image image image
Фонд Олени Пінчук презентує лімітовану благодійну колекцію аксесуарів з відомим британським брендом Aspinal of London / 9 фотографій

Креативна директорка бренду – українка за походженням, Марія Дикало, використала для принта хустин свої картини з українськими мотивами. Соняшники для британців такі ж символічні квіти надії, як і для українців. 

«Фонд Олени Пінчук за роки діяльності зробив так багато для підвищення обізнаності про ВІЛ та СНІД в Україні. Підтримка, яку вони надають жінкам і дітям, є неоціненною, а їхня робота стає ще більш важливою зараз, коли країну роздирає війна. Ми сподіваємося, що ця благодійна колаборація заохотить інших долучитися до підтримки українського народу, а особливо дітей у цей складний період» – зазначила креативна директорка бренду Марія Дикало. 

Благодійна колекція для продажу буде доступна на сайті бренду, а також на сайті фонду.

 

Теги: великдень, Олена Пінчук, Фонд Олени Пінчук
13.04.2023 15:31

Топ-відео

43:20
43:22
43:52
00:25
Показати ще

Гарячі матеріали

Фонд Олени Пінчук презентує лімітовану благодійну колекцію аксесуарів з відомим британським брендом Aspinal of London

Великдень 2023 в умовах воєнного часу: Вадим Карпʼяк та митрополит Євстратій (Зоря) обговорили рекомендації щодо святкування

“Табун” – премʼєра шпигунського мінісеріалу від ICTV2 про другу світову

ICTV2 розголосив дату премʼєри детективу “Гарячий”
Показати ще

Ведучі каналу

Олена Фроляк Станіслав Боклан Костянтин Стогній Вадим Карп’як Оксана Соколова
Показати ще

Дивіться на ICTV

Прем’єра 2023: Дільничний з ДВРЗ – Новий сезон Зараз в ефірі Юрчишини 21:45 Державний Гімн України 00:00
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь
    ВГОРУ