В Києві пройде фестиваль NEOСВІТНІЙ АРСЕНАЛ для школярів, вчителів та батьків

З 30 вересня до 3 жовтня на території Мистецького арсеналу у Києві пройде фестиваль для школярів, їхніх батьків та вчителів NEOсвітній Арсенал. Розказуємо, що це за івент, яка його програма та мета.

Фестиваль NEOсвітній Арсенал організовується Мистецьким арсеналом (його освітнім відділом) і покликаний розвивати практики неформальної освіти та едютейменту (навчання через гру) в музеях та інших культурних інституціях України. Основна аудиторія фестивалю – учні молодшої та середньої школи та їхні батьки і вчителі. Основна мета фестивалю – показати і відвідувачам, і учасникам, що досліджувати світ можна весело, без примусу, в грі та задоволенні.

Назву Фестивалю вигадала Підліткова рада Мистецького арсеналу у 2019 році. Підліткова рада Арсеналу – дорадчий орган, який складається з волонтерів 13-16 років і взаємодіє з освітнім відділом, випробовує себе в ролі медіаторів, арт-менеджерів.

Програма Фестивалю формується у вигляді квесту для відвідувачів довкола однієї теми.

Понад півсотні учасників зі всієї України, серед яких місцеві та національні музеї, театри, організації-популяризатори науки та розвитку креативності, видавництва, виробники настільних ігор, об’єднала тема «Різні разом» — про різноманіття та співіснування різностей, про інклюзію в найширшому розумінні цього слова. Програма NEOсвітнього Арсеналу складається з подорожі локаціями учасників, згрупованими за темами: Людина, Суспільство, Всесвіт. В програмі Майстер-класів, інтегрованих в простір NEOсвітнього Арсеналу, заплановано понад три десятки занять.

На ярмарку від видавництв та виробників настільних ігор можна придбати найсвіжіші книжкові новинки для дітей та підлітків, розваги для розвитку всієї сім’ї. Є окрема перформативна програма, що складається з концертів, вистав та виступів музичних студій. Працює кінопростір, а в програмі Лекторію заплановані зустрічі з експертами, телезірками, письменниками, відомими блогерами, спортсменами. Вони ділитимуться з підлітками, вчителями та батьками історіями успіху та секретами відновлення після болючих життєвих травм, ідеями з виховання та екологічних стосунків у родині, розвитку критичного мислення та іншими темами і лайфхаками, необхідними для комфортного співіснування і взаємодії різних людей.

Більше інформації про фестиваль можна дізнатись за посиланням.

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