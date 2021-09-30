В Киеве пройдет фестиваль NEOсвітній АРСЕНАЛ для школьников, учителей и родителей

С 30 сентября по 3 октября на территории Арсенала в Киеве пройдет фестиваль для школьников, их родителей и учителей NEOсвітній Арсенал. Рассказываем, что это за ивент, его программа и цель.

Фестиваль NEOсвітній Арсенал организуется Мистецьким арсеналом (его образовательным отделом) и призван развивать практики неформального образования и эдютейменту (обучение через игру) в музеях и других культурных учреждениях Украины. Основная аудитория фестиваля — ученики младшей и средней школы и их родители и учителя. Основная цель фестиваля — показать и посетителям, и участникам, что исследовать мир можно весело, без принуждения, в игре и удовольствии.

Название Фестиваля придумал Подростковый совет Мистецького арсенала в 2019 году. Подростковая совет Арсенала — совещательный орган, который состоит из волонтеров 13-16 лет и взаимодействует с образовательным отделом, пробует себя в роли медиаторов, арт-менеджеров.

Программа Фестиваля формируется в виде квеста для посетителей вокруг одной темы.

Более полусотни участников со всей Украины, среди которых местные и национальные музеи, театры, организации-популяризаторы науки и развития креативности, издательства, производители настольных игр, объединила тема «Разные вместе» — о многообразии и сосуществовании разностей, об инклюзии в широком смысле этого слова. Программа NEOсвітнього Арсенала состоит из путешествия локациями участников, сгруппированными по темам: Человек, Общество, Вселенная. В программе Мастер-классов, интегрированных в пространство NEOсвітнього Арсенала, запланировано более трех десятков занятий.

На ярмарке от издательств и производителей настольных игр можно приобрести свежие книжные новинки для детей и подростков, развлечения для развития всей семьи. Есть отдельная перформативная программа, состоящая из концертов, спектаклей и выступлений музыкальных студий. Работает кинопространство, а в программе лектория запланированы встречи с экспертами, телезвездами, писателями, известными блогерами, спортсменами. Они будут делиться с детьми, учителями и родителями историями успеха и секретами восстановления после болезненных жизненных травм, идеями по воспитанию и экологических отношений в семье, развития критического мышления и другими темами и лайфхакам, необходимым для комфортного сосуществования и взаимодействия разных людей.

Больше информации о фестивале можно узнать по ссылке.

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