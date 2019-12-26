ТОП образів ведучих ICTV поза ефіром

Всі звикли бачити ведучих в бездоганних ділових костюмах з ідеальними зачісками та класичним макіяжем, проте поза ефіром вони дають волю стилю і приміряють на себе найрізноманітніші образи. Ведучі ICTV можуть похвалитись відмінним смаком як у повсякденному одязі, так і у вечірньому вбранні, а ще ідеальними формами! То ж як виглядають зірки ICTV поза ефіром? Редакція ICTV.UA зібрала для вас найкращі образи 2019 року наших телеведучих.

Оксана Гутцайт

Ведуча «Фактів» та «Фактів тижня» вкотре доводить, що чорний – це однозначно колір блондинок, адже він чудово контрастує з кольором волосся, додає особливої яскравості та вишуканості. Чорна сукня в підлогу в поєднанні з аксесуарами та яскравим макіяжем однозначно личить Оксані Гутцайт та створює справжній голлівудський образ.

Вікторія Сеник

Ведуча «Надзвичайних новин» Вікторія Сеник завжди має чудовий вигляд, незалежно від вбрання. Проте справді приголомшливий ефект справляє образ ведучої в купальнику, адже такі ідеальні форми не можна постійно ховати під одягом. Роздільний купальник з яскравим принтом чудово підкреслює струнку фігуру Вікторії, а квітка у волоссі стала стильним доповненням пляжного образу.

Інна Шевченко

Стильний повсякденний образ демонструє ведуча «Фактів» Інна Шевченко. Особливий захват викликає те, як вдало їй вдається поєднувати яскраві кольори в одязі. А ще можна впевнено заявити, що Інна Шевченко завжди на хвилі моди, про що в її образі свідчить тренд останніх сезонів – кюлоти в поєднанні з найяскравішим модним аксесуаром 2019 року – плетеною сумкою.

Юлія Зорій

Цього року ведуча «Ранку у Великому Місті» з’явилася на відкритті Клубу Віденського балу в елегантній сукні із блискучої темної тканини, яка вдало підкреслила її струнку фігуру. Розкішні локони, легкий вечірній макіяж та мінімум аксесуарів доповнили природню красу та вишуканий ніжний образ телеведучої.

Костянтин Стогній

Автора та ведучого програми «Надзвичайні новини» можна досить часто побачити в подібному образі, оскільки він постійно подорожує та проводить багато часу в експедиціях. Неможливо не відмітити, що Костянтину Стогнію стиль мілітарі пасує не менше, ніж діловий, оскільки він якнайкраще підкреслює його мужність.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.