ТОП образов ведущих ICTV вне эфира

Все привыкли видеть ведущих в безупречных деловых костюмах с идеальными прическами и классическим макияжем, однако вне эфира они дают волю стилю и примеряют на себя самые разнообразные образы. Ведущие ICTV могут похвастаться отменным вкусом как в повседневной одежде, так и в вечернем наряде, а еще идеальными формами! Как же выглядят звезды ICTV вне эфира? Редакция ICTV.UA собрала для вас лучшие образы 2019 наших телеведущих.
Оксана Гутцайт
Ведущая «Фактов» и «Фактов недели» в очередной раз доказывает, что черный – это однозначно цвет блондинок, ведь он прекрасно контрастирует с цветом волос, придает особую яркость и изысканность. Черное платье в пол в сочетании с аксессуарами и ярким макияжем однозначно подходит Оксане Гутцайт и создает настоящий голливудский образ.
Виктория Сеник
Ведущая «Чрезвычайных новостей» Виктория Сеник всегда прекрасно выглядит, независимо от наряда. Однако действительно потрясающий эффект производит образ ведущей в купальнике, ведь такие идеальные формы нельзя постоянно прятать под одеждой. Раздельный купальник с ярким принтом прекрасно подчеркивает стройную фигуру Виктории, а цветок в волосах стал стильным дополнением пляжного образа.
Инна Шевченко
Стильный повседневный образ демонстрирует ведущая «Фактов» Инна Шевченко. Особый восторг вызывает то, как удачно ей удается сочетать яркие цвета в одежде. А еще можно уверенно заявить, что Инна Шевченко всегда на волне моды, о чем в ее образе свидетельствует тренд последних сезонов – кюлоты в сочетании с ярким модным аксессуаром 2019 – плетеной сумкой.
Юлия Зорий
В этом году ведущая «Утра в Большом Городе» появилась на открытии Клуба Венского бала в элегантном платье с блестящей темной ткани, которое удачно подчеркнуло ее стройную фигуру. Роскошные локоны, легкий вечерний макияж и минимум аксессуаров дополнили естественную красоту и изысканный нежный образ телеведущей.
Константин Стогний
Автора и ведущего программы «Чрезвычайные новости» можно довольно часто увидеть в подобном образе, поскольку он постоянно путешествует и проводит много времени в экспедициях. Невозможно не отметить, что Константину Стогнию стиль милитари подходит не меньше делового, поскольку он лучше всего подчеркивает его мужество.
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