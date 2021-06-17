Топ культових зіркових зачісок, які актуальні сьогодні

У 2021 році зіркові стилісти роблять ставку на мінімалізм, натуральність і легендарні ретро-зачіски. Природність і недбалість посунули з п’єдесталу складні укладання та багатоярусні плетіння, а холодні хвилі та ефект мокрого волосся стали ходовими елементами в образах супермоделей, актрис і співачок зі світовими іменами. Якщо ви задумали кардинально змінити імідж або трансформувати його за допомогою нового укладання, настав час звернутися до образів зірок, чиї зачіски стали їхньою «фішкою» і відтоді не втрачають актуальність.
Асиметричне боб-каре як у Вікторії Бекхем
Знаменита «перчинка» зі Spice Girls і визнана ікона стилю Вікторія Бекхем довго не розлучалася зі стрижкою боб і увічнила її в історії як модну класику. Така зачіска підходить як для хвилястого, так і для прямого волосся, коригує і візуально витягує овал обличчя, дає змогу експериментувати з укладаннями: «мокрі» локони, чубчик на бік, текстуровані хвилі. Естафету у Вікторії в різні роки встигли перейняти Моніка Беллуччі, Кіра Найтлі, Ріанна, Шарліз Терон, Марго Роббі, десятки інших зірок і ще тисячі жінок по всьому світу.
Високий хвіст як у Белли Хадід і Кайлі Дженнер
Хвіст на маківці — найвідоміша зачіска всіх часів. Белла та Кайлі точно не ввели її в обіг, але вдихнули в укладання нове життя завдяки своєму особливому «лисячому» макіяжу. Можливістю без хірурга підняти навислу повіку, зробити образ виразнішим і «витягнути» стрілки до скронь скористалися Дженніфер Лопес, Кім Кардашьян, Бейонсе. Якщо природа не нагородила пишністю, можна створити кінський хвіст за допомогою шиньйону, як роблять багато селебрітіз. А ті, які виступають за природність, акцентують на догляді: наприклад, шампуні Vichy для зміцнення та густоти волосся мають у зірок успіх.
Бант із волосся як у Леді Гаги та Періс Хілтон
Зачіску-бант не можна назвати феноменом в хейр-індустрії, але мало хто про неї замислювався, поки королева епатажу Гага спільно з Періс Хілтон не ввела її в моду ще кілька років тому. Це ідеальний для власниць довгого волосся спосіб урізноманітнити образ, причому укладання підходить як для неформальних заходів, так і для світського рауту: розміри та розташування банта на голові можна варіювати, додаючи образу кокетування, безтурботну «родзинку» або жіночну елегантність залежно від аксесуарів, макіяжу та одягу.
Скульптурні зачіски як у героїнь «Гетсбі»
Після екранізації роману Фіцджеральда світ моди оголосив укладання 20-х новим трендом, який досі тримає позиції. Складно сказати, хто з наших зіркових сучасників першим вийшов у світ у новому образі: Тайра Бенкс, Еван Рейчел Вуд, Кім Кардашьян, Хеллі Беррі успішно випробували холодні ретро-хвилі по кілька разів. Першовідкривачем хвилястого укладання (правда, тоді ще за допомогою гарячих щипців) став Марсель Грато 1872 року. Жінки визнали нововведення, коли побачили завивку на французькій актрисі Джейн Хадінг.