Топ культовых звездных причесок, которые актуальны сегодня

В 2021 году звездные стилисты делают ставку на минимализм, натуральность и легендарные ретропрически. Естественность и небрежность подвинули с пьедестала сложные укладки и многоярусные плетения, а холодные волны и эффект мокрых волос стали ходовыми элементами в образах супермоделей, актрис и певиц с мировыми именами. Если вы задумали кардинально изменить имидж или преобразить его с помощью новой укладки, пришло время обратиться к образам звезд, чьи прически стали их «фишкой» и с тех пор не теряют актуальность.

Ассиметричное боб-каре как у Виктории Бекхэм

Знаменитая «перчинка» из Spice Girls и признанная икона стиля Виктория Бекхэм долго не расставалась со стрижкой боб и увековечила ее в истории как модную классику. Такая прическа подходит как для волнистых, так и для прямых волос, корректирует и визуально вытягивает овал лица, позволяет экспериментировать с укладками: «мокрые» локоны, челка на бок, текстурированные волны. Эстафету у Виктории в разные годы успели перенять Моника Беллуччи, Кира Найтли, Рианна, Шарлиз Терон, Марго Робби, десятки других звезд и еще тысячи женщин по всему миру.

Высокий хвост как у Беллы Хадид и Кайли Дженнер

Хвост на макушке — самая известная прическа всех времен. Белла и Кайли точно не ввели ее в обиход, но вдохнули в укладку новую жизнь благодаря своему особенному «лисьему» макияжу. Возможностью без хирурга приподнять нависшее веко, сделать образ выразительнее и «вытянуть» стрелки к вискам воспользовались Дженнифер Лопес, Ким Кардашьян, Бейонсе. Если природа не наградила пышностью, можно создать конский хвост с помощью шиньона, как делают многие селебритис. А те, которые выступают за естественность, акцентируют на уходе: например, шампуни Vichy для укрепления и густоты волос пользуются у звезд успехом.

Бант из волос как у Леди Гаги и Пэрис Хилтон

Прическу-бант нельзя назвать феноменом в хэйр-индустрии, но мало кто о ней задумывался, пока королева эпатажа Гага совместно с Пэрис Хилтон не ввела ее в моду еще несколько лет назад. Это идеальный для обладательниц длинных волос способ разнообразить образ, причем укладка подходит как для неформальной обстановки, так и для светского раута: размеры и расположение банта на голове можно варьировать, придавая образу кокетливость, беззаботную «изюминку» или женственную элегантность в зависимости от аксессуаров, макияжа и одежды.

Скульптурные прически как у героинь «Гэтсби»

После экранизации романа Фицджеральда мир моды объявил укладки 20-х новым трендом, который до сих пор держит позиции. Сложно сказать, кто из наших звездных современников первым вышел в свет в новом образе: Тайра Бэнкс, Эван Рейчел Вуд, Ким Кардашьян, Хэлли Берри успешно опробовали холодные ретро-волны по нескольку раз. Первооткрывателем волнистой укладки (правда, тогда еще с помощью горячих щипцов) стал Марсель Грато в 1872 году. Женщины признали новшество, когда увидели завивку на французской актрисе Джейн Хадинг.

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