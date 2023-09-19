«Сильні України» – спортивні змагання серед ветеранів відбудуться в Рівному

23 вересня о 12:00 на вул. Макарова, 23 (ТРЦ «Екватор») в м. Рівне відбудеться завершальний етап першого всеукраїнського туру спортивних змагань серед ветеранів та військовослужбовців «Сильні України».

Учасники змагатимуться у веслуванні на тренажері, жимі лежачи та на аеробайках. Головний суддя спортивних змагань – Василь Вірастюк, чемпіон світу зі стронгмену.

Щоб взяти учать у змаганнях, необхідно обрати категорію спорту та зареєструватися за посиланням: http://bit.ly/47ZMmUM

Реєстрація триватиме до 22 вересня 2023 року.

Змагання організує Федерація стронгмену України за підтримки Рівненської обласної військової адміністрації, Рівненської обласної ради, телеканалу ICTV2 та радіо Армія FM.

Довідково:

«Сильні України» – всеукраїнські спортивні змагання з адаптивних видів спорту серед ветеранів та чинних військовослужбовців, які отримали травми та поранення (видимі та невидимі) під час участі в бойових діях на території України. Змагання засновані в рамках системи спортивно-реабілітаційних заходів для ветеранів війни ГО «Федерація стронгмену України» за підтримки народних депутатів України фракції «Слуга Народу» та меценатів. Перші три етапи змагань відбулися в Полтаві, Житомирі та Ужгороді, участь в яких взяли понад 300 ветеранів та військовослужбовців.