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Головна / «Сильні України» – спортивні змагання серед ветеранів відбудуться в Рівному / 19.09.2023 10:30
19.09.2023 10:30
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«Сильні України» – спортивні змагання серед ветеранів відбудуться в Рівному

«Сильні України» – спортивні змагання серед ветеранів відбудуться в Рівному

23 вересня о 12:00 на вул. Макарова, 23 (ТРЦ «Екватор») в м. Рівне відбудеться завершальний етап першого всеукраїнського туру спортивних змагань серед ветеранів та військовослужбовців «Сильні України».

Учасники змагатимуться у веслуванні на тренажері, жимі лежачи та на аеробайках. Головний суддя спортивних змагань – Василь Вірастюк, чемпіон світу зі стронгмену.

Щоб взяти учать у змаганнях, необхідно обрати категорію спорту та зареєструватися за посиланням: http://bit.ly/47ZMmUM

Реєстрація триватиме до 22 вересня 2023 року.

Змагання організує Федерація стронгмену України за підтримки Рівненської обласної військової адміністрації, Рівненської обласної ради, телеканалу ICTV2 та радіо Армія FM.

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Довідково:

«Сильні України» – всеукраїнські спортивні змагання з адаптивних видів спорту серед ветеранів та чинних військовослужбовців, які отримали травми та поранення (видимі та невидимі) під час участі в бойових діях на території України. Змагання засновані в рамках системи спортивно-реабілітаційних заходів для ветеранів війни ГО «Федерація стронгмену України» за підтримки народних депутатів України фракції «Слуга Народу» та меценатів. Перші три етапи змагань відбулися в Полтаві, Житомирі та Ужгороді, участь в яких взяли понад 300 ветеранів та військовослужбовців.

Теги: Сильні України
19.09.2023 10:30

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