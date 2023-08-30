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Головна / «Сильні України» – треті спортивні змагання серед ветеранів відбудуться в Ужгороді / 30.08.2023 13:41
30.08.2023 13:41
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«Сильні України» – треті спортивні змагання серед ветеранів відбудуться в Ужгороді

«Сильні України» – треті спортивні змагання серед ветеранів відбудуться в Ужгороді

10 вересня о 12:00 на набережній Незалежності в м. Ужгород розпочнеться спортивний захід для ветеранів, військовослужбовців та членів їхніх родин. Змагання відбудуться в рамках першого всеукраїнського туру спортивних змагань для ветеранів «Сильні України».

Учасники змагатимуться у веслуванні на тренажері, жимі лежачи та на аеробайках. Головний суддя спортивних змагань – Василь Вірастюк, чемпіон світу зі стронгмену.

Щоб взяти учать у змаганнях, необхідно обрати категорію спорту та зареєструватися за посиланням: bit.ly/45osTeI

Реєстрація триватиме до 9 вересня 2023 року.

У програмі також заплановані: майстер-клас зі стрільби з лука, показові виступи стронгменів, функціональні тренування, атракції для дітей, перетягування канату, челендж в «Козацькому присіданні» та фотосесія з Василем Вірастюком.

Організатори змагань: Федерація стронгмену України за підтримки Закарпатської обласної військової адміністрації, народного депутата України фракції «Слуга Народу» Михайла Лаби, ГО «Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство «Колос»» та Глобальної міжнародної платформи відновлення України «ВзаємоДія». Інформаційний партнер – телеканал ICTV2.

 

Довідково:

«Сильні України» – всеукраїнські спортивні змагання з адаптивних видів спорту для ветеранів та чинних військовослужбовців, які отримали травми та поранення (видимі та невидимі) під час участі в бойових діях на території України. Змагання засновані в рамках системи спортивно-реабілітаційних заходів для ветеранів війни ГО «Федерація стронгмену України» за підтримки народних депутатів України фракції «Слуга Народу» та меценатів. Перший та другий етапи змагань відбулися в Полтаві та Житомирі, в яких взяли участь понад 250 ветеранів та військовослужбовців.

Також по темі: Реабілітація через спорт: як пройшли другі змагання серед ветеранів «Сильні України» у Житомирі
Теги: Сильні України
30.08.2023 13:41

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