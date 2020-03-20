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Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу ICTV, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
Головна / Супутниковий телеканал ICTV Ukraine запустив свій сайт / 20.03.2020 17:00
20.03.2020 17:00
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Супутниковий телеканал ICTV Ukraine запустив свій сайт


На сайті ictvukriane.tv зібрано усі налаштуваня для прийому супутникового сигналу каналу, список проектів ICTV, СТБ та Нового каналу, які можна подивитися в ефірі, та актуальну телепрограму на тиждень.

Новий супутниковий телеканал ICTV Ukraine отримав лінцензію 6 березня, а вже 16 березня почав своє мовлення. Він доступний по всій Україні – включно з окупованими територіями, а в майбутньому – і за кордоном. Усі деталі налаштувань прийому каналу – на спеціальній сторінці сайту.

Також, радимо вам ознайомитися із телепрограмою, аби не пропустити найцікавіше! Адже ICTV Ukraine показує найкращі програми, шоу і серіали каналів групи StarLightMedia ICTV, СТБ і Нового. З повним списком проектів ви можете познайомитися тут.

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Теги: ictv ukraine
20.03.2020 17:00



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