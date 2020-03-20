Супутниковий телеканал ICTV Ukraine запустив свій сайт

На сайті ictvukriane.tv зібрано усі налаштуваня для прийому супутникового сигналу каналу, список проектів ICTV, СТБ та Нового каналу, які можна подивитися в ефірі, та актуальну телепрограму на тиждень.

Новий супутниковий телеканал ICTV Ukraine отримав лінцензію 6 березня, а вже 16 березня почав своє мовлення. Він доступний по всій Україні – включно з окупованими територіями, а в майбутньому – і за кордоном. Усі деталі налаштувань прийому каналу – на спеціальній сторінці сайту.

Також, радимо вам ознайомитися із телепрограмою, аби не пропустити найцікавіше! Адже ICTV Ukraine показує найкращі програми, шоу і серіали каналів групи StarLightMedia – ICTV, СТБ і Нового. З повним списком проектів ви можете познайомитися тут.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.