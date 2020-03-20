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Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу ICTV, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
Главная / Спутниковый телеканал ICTV Ukraine запустил свой сайт / 20.03.2020 17:00
20.03.2020 17:00
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Спутниковый телеканал ICTV Ukraine запустил свой сайт


На сайте ictvukriane.tv собраны все настройки для приема спутникового сигнала, список проектов ICTV, СТБ и Нового канала, которые можно посмотреть в эфире, и актуальную телепрограмму на неделю.

Новый спутниковый телеканал ICTV Ukraine получил линцензию 6 марта, а уже 16 марта начал свое вещание. Он доступен по всей Украине – включая оккупированные территории, а в будущем – и за рубежом. Все детали настроек приема канала – на специальной странице сайта.

Также, советуем вам ознакомиться с телепрограммой, чтобы не пропустить самое интересное! Ведь ICTV Ukraine показывает самые лучшие программы, шоу и сериалы каналов группы StarLightMedia – ICTV, СТБ и Нового. С полным списком проектов вы можете познакомиться здесь.

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Теги: ictv ukraine
20.03.2020 17:00



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