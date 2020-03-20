Спутниковый телеканал ICTV Ukraine запустил свой сайт

На сайте ictvukriane.tv собраны все настройки для приема спутникового сигнала, список проектов ICTV, СТБ и Нового канала, которые можно посмотреть в эфире, и актуальную телепрограмму на неделю.

Новый спутниковый телеканал ICTV Ukraine получил линцензию 6 марта, а уже 16 марта начал свое вещание. Он доступен по всей Украине – включая оккупированные территории, а в будущем – и за рубежом. Все детали настроек приема канала – на специальной странице сайта.

Также, советуем вам ознакомиться с телепрограммой, чтобы не пропустить самое интересное! Ведь ICTV Ukraine показывает самые лучшие программы, шоу и сериалы каналов группы StarLightMedia – ICTV, СТБ и Нового. С полным списком проектов вы можете познакомиться здесь.

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