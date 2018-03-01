StarLightMedia ініціювали створення соціального ролику про альтернативу аналоговому ефіру

Група «StarLightMedia» виступила ініціатором проведення інформаційної кампанії, яка допоможе населенню перейти від аналогового мовлення на інші види прийому телесигналу.

Першим кроком кампанії став спільно створений соціальний ролик, де у креативній і фановій формі нагадують про наближення відключення аналогового мовлення. У відео глядачів інформують про можливі способи телеперегляду та пропонують обрати між цифровим, супутниковим, кабельним чи інтернет-телебаченням. Головний меседж соціальної реклами: «Телебачення змінюється – змінюйся разом із ним».

StarLightMedia вважають необхідним розпочати вимкнення аналогу доцільним і логічним кроком саме в 2018 році. Згідно міжнародній угоді «Женева 2006» Україна мала відключити аналогове мовлення ще в 2015 році, але початок виконання її умов був можливий лише за реальної готовності населення та підтвердження з боку держави технічної можливості це забезпечити. Однак сьогодні для того, щоб план повністю відмовитися від аналогового ефіру не призвів до створення непокритих телевізійним сигналом домогосподарств та не залишив частину населення без доступу до національних каналів, глядачу потрібно розуміти існуючі альтернативи.

«Довгий час телеканали України рекламували цифровий ефір як єдину альтернативу аналоговому ефіру».

Зараз ми хочемо показати глядачам, що є також кабельне, супутникове та інтернет-телебачення,

− коментує Федір Гречанінов, директор зі стратегічного розвитку компанії StarLightMedia.

Соціальна реклама про альтернативу аналоговому ефірному мовленню буде в широкій ротації телеканалів СТБ, Новий Канал, ICTV, на сайтах та в соціальних мережах каналів медіагруп.

Над роликом працювали:

Автор сценарію − Дмитро Танкович, «Ваверка Продакшн»

Режисер-постановник − Антон Щербаков, «Ваверка Продакшн»

Оператор-постановник − Сергій Трифонов

Художник-постановник − Олександр Міщанін, «Ваверка Продакшн»

Виконавчий продюсер − Юрій Кірпік, «Ваверка Продакшн»

Куратор проекту − Яна Бакун, «StarLight Digital»