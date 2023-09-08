Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
Онлайн Факти Проєкти Телепрограма ICTV Серіали
Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
Головна / Штучний інтелект візуалізував зародження українського IT / 08.09.2023 14:18
08.09.2023 14:18
Поділитися

Штучний інтелект візуалізував зародження українського IT

Штучний інтелект візуалізував зародження українського IT

Команда художньо-документального фільму «Перший код» продовжує приємно дивувати глядачів своєю креативністю та інноваційним підходом. Сьогодні продюсер Владислав Савченко  представив новий проморолик, створений за допомогою штучного інтелекту. Телеканал ICTV2 став інформаційним партнером виходу фільму на великі екрани.

Представлена візуалізація, яка створена за допомогою  штучного інтелекту, або AI, розкриває  цілу історію інновацій та прогресу: від перших стаціонарних комп’ютерів до сучасних високотехнологічних можливостей галузі. 

Автором захоплюючої анімації є AI-креатор і автор популярного TikTok-тренду з хештегом #realimation – @original._.maks

Нагадаємо, «Перший код» — це історія-подорож у часі: вона розпочинається ще з 50-х років — від створення українськими інженерами першого комп’ютера — й триває до сьогодення, коли ІТ-сектор став не лише потужною індустрією, а й важливим фронтом у війні з росією.

Кінострічка розповідає про реальну боротьбу з ворогом IT-спеціалістів, які об’єдналися у 300-тисячне віртуальне військо, та звичайних людей, що змогли протистояти ворогу за допомогою смартфонів.

«Перший код» вийде на великі екрани вже цієї осені – 16 листопада 2023 року!

Також по темі: «Ключ до розуміння українського ІТ»: Найочікуваніший фільм осені «Перший код» вийде у кіно 16 листопада
Теги: ICTV2, Перший код
08.09.2023 14:18

Топ-відео

00:16
44:03
41:00
40:31
Показати ще

Гарячі матеріали

Штучний інтелект візуалізував зародження українського IT

Коп з минулого 2: чи зʼявиться Артур Логай в новому сезоні

Коп з минулого 2 сезон: головні актори серіалу

Вчимося стресостійкості у психолога Віктора Франкла: Юлія Зорій розповіла про дієву методику стресостікості
Показати ще

Ведучі каналу

Олена Фроляк Станіслав Боклан Костянтин Стогній Вадим Карп’як Оксана Соколова
Показати ще

Дивіться на ICTV

На трьох Зараз в ефірі Служба розшуку дітей 05:00 Секретний фронт 05:05
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь
    ВГОРУ