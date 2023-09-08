Штучний інтелект візуалізував зародження українського IT

Команда художньо-документального фільму «Перший код» продовжує приємно дивувати глядачів своєю креативністю та інноваційним підходом. Сьогодні продюсер Владислав Савченко представив новий проморолик, створений за допомогою штучного інтелекту. Телеканал ICTV2 став інформаційним партнером виходу фільму на великі екрани.

Представлена візуалізація, яка створена за допомогою штучного інтелекту, або AI, розкриває цілу історію інновацій та прогресу: від перших стаціонарних комп’ютерів до сучасних високотехнологічних можливостей галузі.

Автором захоплюючої анімації є AI-креатор і автор популярного TikTok-тренду з хештегом #realimation — @original._.maks

Нагадаємо, «Перший код» — це історія-подорож у часі: вона розпочинається ще з 50-х років — від створення українськими інженерами першого комп’ютера — й триває до сьогодення, коли ІТ-сектор став не лише потужною індустрією, а й важливим фронтом у війні з росією.

Кінострічка розповідає про реальну боротьбу з ворогом IT-спеціалістів, які об’єдналися у 300-тисячне віртуальне військо, та звичайних людей, що змогли протистояти ворогу за допомогою смартфонів.

«Перший код» вийде на великі екрани вже цієї осені – 16 листопада 2023 року!