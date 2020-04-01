Что прочитать на карантине – топ-книг от ведущего «Свободы слова» Вадима Карпьяка

Книжный шкаф Вадима Карпьяка уже ломится от огромного количества литературы. Его предпочтения – абсолютно разносторонние, однако их всех объединяет – глубина и качество. Такую литературу можно разве что сравнить с изысканным вином, которое уже сотню лет настаивается, а его ценность одновременно только растет. Ведущий «Свободы слова» поделился собственной подборкой украинских авторов, которые обязательно нужно прочесть на карантине.

1. София Андрухович «Амадока».

По словам ведущего ICTV, это тот толстенный роман в украинской литературе, о котором у нас все мечтали. В нем описана и украино-российская война, и Вторая мировая, и еврейские погромы. Многослойный, не линейна роман. Его можно читать даже со средины. «Видавництво Старого Лева» специально сделало две закладки, которые разграничивают сюжетные линии, однако в конце они сводятся воедино. Карпьюк убежден, что «Амадока» будет одним из самых громких романов этого года. Чтива хватит до конца карантина.

2. Тамара Гориха Зерня «Доця».

Для тех, кого тянет на остросюжетное, кому хочется пощекотать себе нервы. Это художественное произведение, но написано на основе реальных событий. В повести рассказывается о ситуации в Донецке в 2014 году. Книга берет за душу и приводит в чувства.

3. Михаил Брыных «Шедевры украинской литературы».

Здесь, без всяких комментариев, о книге лучше всего «скажет» предисловие.

«Классика умеет ждать, но не испытывай его терпение напрасно … хватит читать всякое барахло – на тебе абонимент в божественный рыбхоз украинской литературы».

4. Ирэна Карпа «Хорошие новости из Аральского моря».

Это разумное, но несложное чтение. Удовольствие, которое можно растянуть, ведь книга объемная.

5. Александр Бойченко «Страна за Збручем».

Вадим Карпьюк отмечает, что этот автор-эссеист пишет легко и с юмором о сложных вещах. Ведущий «Сводобы слова» им восхищается. Возможно, и вам будет по душе?

6. Андрей Любка «В поисках варваров».

Это путевые заметки, приправленные анекдотическими вещами. Это своеобразная альтернатива тревел-шоу на телевидении в книжной вариации.

7. Вечная классика – Иван Нечуй-Левицкий «Кайдашева семья» и Николай Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки» в переводе Леси Украинки.

Ведущий ICTV убеждает, что читать во взрослом возрасте и из-под палки по программе – это совершенно разные вещи.

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