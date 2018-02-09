Що подарувати дівчині на День закоханих: найкращі поради чоловікам

Зазвичай, дівчата чекають День Святого Валентина з особливим нетерпінням. В цей день від своїх чоловіків вони хочуть не лише звичайної уваги, а дійсно чогось особливого та неймовірно романтичного. Але ж як зробити День закоханих незабутнім для своєї другої половинки? Дуже часто чоловікам досить складно визначитись з ідеальним сюрпризом. Саме тому до Дня Святого Валентина ми підготували найкращі ідеї, які продемонструють вашій коханій найніжніші почуття.

Солодкий подарунок

Звісно ж, банальна коробка цукерок, або тістечко не вразять вашу обраницю. Але до всього завжди можна знайти оригінальний підхід. Навіть звичайні цукерки та шоколадки можна оформити у вигляді багатоярусного торту, цікавої композиції в корзинці чи «шоколадного букету».

Можна замовити спеціальний торт, на якому будуть різні об’ємні сердечка, зізнання в коханні, або шоколадний портрет.

Дівчата завжди цінують подарунки, виготовлені своїми руками. Просто оберіть рецепт навіть найпростішого десерту і здивуйте свою кохану!

Подарунковий сертифікат

Якщо ваша обраниця давно мріяла сходити на масаж чи в салон краси, поїхати в романтичну поїздку за місто, піднятись на повітряній кулі чи просто влаштувати собі СПА-вихідні – саме час дізнатись, що їй найбільше до душі та подарувати сертифікат.

Дівчатам, які багато часу проводять у фейсбуці та інстаграмі і часто діляться селфі з друзями – безпрограшним варіантом стане професійна фотосесія. А якщо ви хочете зробити подарунок ще більш романтичним в такий особливий день – подаруйте фотосесію в стилі «Love story». Від такого сюрпризу у вашої коханої вражень вистачить аж до наступного 14 лютого.

Ще один цікавий варіант – це подарункові сертифікати на різноманітні курси. Чи не найбільш популярними останнім часом є курси макіяжу, зачісок та манікюру. Звісно ж, сфера краси не кожну дівчину зацікавить, тому є ще безліч інших варіантів, зокрема: курси професійної фотографії, художні, кулінарні, екстремального водіння, фітнесу та багато інших. Вам необхідно лише добре знати вподобання своєї коханої.

Приємні дрібнички

Чоловікам у різноманітті вибору подарунків для своїх других половинок надзвичайно пощастило. Скільки ж радості дівчині можна принести, якщо просто оновити її косметичку: будь-який елемент декоративної косметики, ароматне масло для тіла, парфуми та багато іншого.

Кожна жінка відчує себе більш привабливою та сексуальною, якщо отримає в подарунок красиву нижню білизну. Тим більше, що білизна на День закоханих – це подарунок для обох. Від вас лише необхідно знати параметри та вподобання дівчини.

Одним із найкращих подарунків на 14 лютого є золота чи срібна прикраса. Жінки завжди в захваті від витончених підвісок, сережок та браслетів. Але звісно ж, найбільш очікуваним в цей день є подарунок у вигляді обручки. Тому якщо ви впевнені в своїх почуттях – дійте рішуче, адже День Святого Валентина – це час для найвідвертіших зізнань!