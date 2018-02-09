Что подарить девушке на День влюбленных: лучшие советы мужчинам

Обычно, девушки ждут День Святого Валентина с особым нетерпением. В этот день от своих мужчин они хотят не только простого внимания, а действительно чего-то особенного и невероятно романтичного. Но как сделать День влюбленных незабываемым для своей второй половинки? Очень часто мужчинам достаточно сложно определиться с идеальным сюрпризом. Именно поэтому ко Дню Святого Валентина мы подготовили лучшие идеи, которые продемонстрируют вашей любимой самые нежные чувства.

Сладкий подарок

Конечно, банальная коробка конфет или пирожное совсем не произведут впечатления на вашу избранницу. Но ко всему всегда можно найти оригинальный подход. Даже обычные конфеты и шоколадки можно оформить в виде многоярусного торта, интересной композиции в корзинке или «шоколадного букета».

Можно заказать специальный торт, на котором будут различные объемные сердечки, признания в любви или шоколадный портрет.

Девушки всегда ценят подарки, изготовленные своими руками. Просто выберите рецепт даже самого простого десерта и удивите свою любимую!

Подарочный сертификат

Если ваша избранница давно мечтала сходить на массаж или в салон красоты, поехать в романтическую поездку за город, подняться на воздушном шаре или просто устроить себе СПА-выходные — самое время узнать, что ей больше всего по душе и подарить сертификат.

Девушкам, которые много времени проводят в фейсбуке или инстаграме и часто делятся селфи с друзьями — беспроигрышным вариантом станет профессиональная фотосессия. А если вы хотите сделать подарок еще более романтичным в такой особенный день — подарите фотосессию в стиле «Love story». От такого сюрприза у вашей любимой впечатлений хватит до следующего 14 февраля.

Еще один интересный вариант — это подарочные сертификаты на различные курсы. Едва ли не самыми популярными в последнее время стали курсы макияжа, причесок и маникюра. Конечно, сфера красоты не каждую девушку заинтересует, поэтому есть еще множество других вариантов, в частности: курсы профессиональной фотографии, художественные, кулинарные, экстремального вождения, фитнеса и многие другие. Вам необходимо лишь хорошо знать вкусы своей возлюбленной.

Приятные мелочи

Мужчинам в многообразии выбора подарков для своих вторых половинок чрезвычайно повезло. Сколько же радости девушке можно принести, если просто обновить ее косметичку: любой элемент декоративной косметики, ароматное масло для тела, духи и многое другое.

Каждая женщина почувствует себя более привлекательной и сексуальной, если получит в подарок красивое нижнее белье. Тем более, что белье на День влюбленных — это подарок для обоих. От вас только необходимо знать параметры и предпочтения девушки.

Одним из лучших подарков на 14 февраля есть золотое или серебряное украшение. Женщины всегда в восторге от изящных подвесок, серьг или браслетов. Но конечно же, самым ожидаемым в этот день считается подарок в виде кольца. Поэтому если вы уверены в своих чувствах — действуйте решительно, ведь День Святого Валентина — это время для самых откровенных признаний!