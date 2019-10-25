Шахраї використовують ім’я Оксани Гутцайт, щоб продавати препарат для діабетиків

Інтернет-аферисти поширюють в мережі інформацію про причетність Оксани Гутцайт до міжнародної медичної конференції, де йшлося про інноваційний засіб для лікування діабету.

Ведуча «Факти» і «Факти тижня.100 хвилин» стурбована тим, що хтось вирішив скористатися її ім’ям, аби просунути продукцію сумнівної якості:

Вся інформація є фейковою, жодного відношення до цього заходу я не маю. До того ж Інститут ендокринології та його керівник, які фігурують в новині, теж до цього не причетні.

Вони взяли наші фотографії, самі створили матеріал від нашого імені і обманюють таким чином людей. Шахраї навіть не ліки продають, а біологічні добавки. Безсовісні люди, які наживаються на здоров’ї інших.

Оксана Гутцайт закликає глядачів користуватися тільки перевіреними ресурсами, не займатися самолікуванням і прислухатися до порад професійних лікарів, яких знаєте особисто.