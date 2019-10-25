Мошенники используют имя Оксаны Гутцайт, чтобы продавать препарат для диабетиков

Интернет- аферисты распространяют в сети информацию о причастности Оксаны Гутцайт к международной медицинской конференции, где речь шла об инновационном средстве для лечения диабета.

Ведущая «Факты» и «Факты недели.100 минут» обеспокоена тем, что кто-то решил воспользоваться её именем, чтобы продвигать продукцию сомнительного качества:

Вся информация является фейковой, никакого отношения к этому мероприятию я не имею. К тому же Институт эндокринологии и его руководитель, которые фигурируют в новости, тоже к этому не причастны.

Они взяли наши фотографии, сами создали материал от нашего имени и обманывают таким образом людей. Мошенники даже не лекарство продают, а биологические добавки. Бессовестные люди, которые наживаются на здоровье других.

Оксана Гутцайт призывает зрителей пользоваться только проверенными ресурсами, не заниматься самолечением и прислушиваться к советам профессиональных докторов, которых знаете лично.

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