Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Главная / Мошенники используют имя Оксаны Гутцайт, чтобы продавать препарат для диабетиков / 25.10.2019 18:22
25.10.2019 18:22
Поделиться

Мошенники используют имя Оксаны Гутцайт, чтобы продавать препарат для диабетиков

0

Интернет- аферисты распространяют в сети информацию о причастности Оксаны Гутцайт к международной медицинской конференции, где речь шла об инновационном средстве для лечения диабета.

Ведущая «Факты» и «Факты недели.100 минут» обеспокоена тем, что кто-то решил воспользоваться её именем, чтобы продвигать продукцию сомнительного качества:

Вся информация является фейковой, никакого отношения к этому мероприятию я не имею. К тому же Институт эндокринологии и его руководитель, которые фигурируют в новости, тоже к этому не причастны.

Они взяли наши фотографии, сами создали материал от нашего имени и обманывают таким образом людей. Мошенники даже не лекарство продают, а биологические добавки. Бессовестные люди, которые наживаются на здоровье других.

Оксана Гутцайт призывает зрителей пользоваться только проверенными ресурсами, не заниматься самолечением и прислушиваться к советам профессиональных докторов, которых знаете лично.

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Оксана Гутцайт, факти ICTV, факти тижня
25.10.2019 18:22
0



Топ видео

ЕЩЕ

Горячие материалы

ЕЩЕ

Ведущие канала

ЕЩЕ

Смотрите на ICTV

Зарегистрируйтесь

Войти использывая ваши данные

Забыли пароль?

Востановление пароля

Войти через соц. сеть

ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати