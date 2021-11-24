Сайт Факти ICTV запустив рейтинг Топ-100 культурних діячів України 2021

Сайт Факти ICTV запустив голосування за Топ-100 культурних діячів України. Проєкт дасть можливість українцям оцінити внесок у розвиток культури нашої держави за підсумками цього року.

Серед представників рейтингу – визначні актори, режисери, музиканти, співаки, хореографи, художники та письменники.

Переможця проекту обиратимуть користувачі сайту. Щоб віддати голос за свого фаворита, необхідно авторизуватися на сайті Топ-100 культурних діячів України через акаунт у Facebook чи поштову скриньку.

Голосувати можна за кількох представників рейтингу. Водночас за конкретного кандидата можна віддати тільки один голос.

Факти ICTV залишають за собою право перевіряти та видаляти накручені голоси за кандидатів. Якщо буде зафіксовано фальсифікацію, учасника голосування видалять з рейтингу, а голоси анулюють.

Голосування триватиме до 19 грудня. Підсумки стануть відомі вже наступного місяця.

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