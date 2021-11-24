seach
ICTV - Разом краще
Головна / Сайт Факти ICTV запустив рейтинг Топ-100 культурних діячів України 2021 / 24.11.2021 11:30
24.11.2021 11:30
Поділитися

Сайт Факти ICTV запустив рейтинг Топ-100 культурних діячів України 2021

Сайт Факти ICTV запустив рейтинг Топ-100 культурних діячів України 2021

Сайт Факти ICTV запустив голосування за Топ-100 культурних діячів України. Проєкт дасть можливість українцям оцінити внесок у розвиток культури нашої держави за підсумками цього року.

Серед представників рейтингу – визначні актори, режисери, музиканти, співаки, хореографи, художники та письменники.

Переможця проекту обиратимуть користувачі сайту. Щоб віддати голос за свого фаворита, необхідно авторизуватися на сайті Топ-100 культурних діячів України через акаунт у Facebook чи поштову скриньку.

Голосувати можна за кількох представників рейтингу. Водночас за конкретного кандидата можна віддати тільки один голос.

Факти ICTV залишають за собою право перевіряти та видаляти накручені голоси за кандидатів. Якщо буде зафіксовано фальсифікацію, учасника голосування видалять з рейтингу, а голоси анулюють.

Голосування триватиме до 19 грудня. Підсумки стануть відомі вже наступного місяця.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: факти ICTV
24.11.2021 11:30



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Ведучі каналу

ЩЕ

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь