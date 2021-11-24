Сайт Факты ICTV запустил рейтинг Топ-100 культурных деятелей Украины 2021

Сайт Факты ICTV запустил голосование за Топ-100 культурных деятелей Украины. Проект позволит украинцам оценить вклад в развитие культуры нашего государства по итогам этого года.

Среди представителей рейтинга – выдающиеся актеры, режиссеры, музыканты, певцы, хореографы, художники и писатели.

Победителя проекта будут выбирать пользователи сайта. Чтобы отдать голос за своего фаворита, необходимо авторизоваться на сайте Топ-100 культурных деятелей Украины через аккаунт в Facebook или почтовый ящик.

Голосовать можно за нескольких представителей рейтинга. В то же время, за конкретного кандидата можно отдать только один голос.

Факты ICTV оставляют за собой право проверять и удалять накрученные голоса за кандидатов. Если будет зафиксирована фальсификация, участника голосования удалят из рейтинга, а голоса аннулируют.

Голосование продлится по 19 декабря. Итоги станут известны уже в следующем месяце.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.