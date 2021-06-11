Сайт «Факти ICTV» став офіційним медіапартнером українськомовної трансляції WePlay AniMajor

Трансляція турніру рівня Major у рамках офіційної серії Dota Pro Circuit – WePlay AniMajor – українською мовою тепер буде доступна в соціальних мережах «Фактів ICTV».

Сайт «Факти ICTV» виступив медіапартнером українськомовної трансляції WePlay AniMajor, організованої спільно кіберспортивним медіахолдингом WePlay Esports і Федерацією кіберспорту України (UESF). Тепер турнір можна дивитися онлайн на YouTube-каналі «Факти ICTV», а також на Facebook-сторінці.

Українськомовні трансляції кіберспортивних турнірів – рідкісна річ для аудиторії, проте вони є важливим інструментом популяризації національної культури.

Олексій «уХо» Малецький, ведучий українськомовної панелі WePlay AniMajor і талант WePlay Esports. Фото: WePlay Holding

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– говорить Олексій «yXo» Малецький, ведучий українськомовної трансляції WePlay AniMajor і талант WePlay Esport.

Трансляція WePlay AniMajor українською мовою організована WePlay Esports і Федерацією кіберспорту України. Представники UESF підтримують прагнення медіахолдингу популяризувати українську мову серед кіберспортивного ком’юніті, а також розвиток кіберспорту в Україні.

Ми дуже раді бути офіційним партнером заходу й у захваті від того, що освітлення міжнародного івенту такого рівня ведеться й українською мовою. Те, що сайт «Факти ICTV» транслюватиме кіберспорт, є унікальним кейсом, який, на наш погляд, приверне увагу інших представників телеіндустрії до цього виду спорту.

Радує професіоналізм наших талантів, а також той факт, що серед них є члени нашої Федерації. Ми й надалі будемо розвивати напрямок якісного україномовного контенту і висвітлювати найбільші турніри рідною мовою, – говорить Антон Маркелов, виконавчий директор UESF.

Сайт «Факти ICTV» був обраний в партнери неспроста, адже він є одним з найбільш популярних новинних ресурсів, а його сторінки в соцмережах мають сотні тисяч підписників. Об’єднання зусиль у висвітленні українськомовного кіберспортивного контенту буде сприяти популяризації державної мови серед населення, і ще більше українців зможуть познайомитися з актуальною сьогодні індустрією кіберспорту.

Антон Маркелов, виконавчий директор UESF. Фото: UESF

«Ми дуже раді бути офіційним партнером заходу й у захваті від того, що освітлення міжнародного івенту такого рівня ведеться й українською мовою. Те, що сайт «Факти ICTV» транслюватиме кіберспорт, є унікальним кейсом, який, на наш погляд, приверне увагу інших представників телеіндустрії до цього виду спорту. Радує професіоналізм наших талантів, а також той факт, що серед них є члени нашої Федерації. Ми й надалі будемо розвивати напрямок якісного україномовного контенту і висвітлювати найбільші турніри рідною мовою», – говорить Антон Маркелов, виконавчий директор UESF.

Сайт «Факти ICTV» був обраний в партнери неспроста, адже він є одним з найбільш популярних новинних ресурсів, а його сторінки в соцмережах мають сотні тисяч підписників. Об’єднання зусиль у висвітленні українськомовного кіберспортивного контенту буде сприяти популяризації державної мови серед населення, і ще більше українців зможуть познайомитися з актуальною сьогодні індустрією кіберспорту.

Ольга Тищук, керівниця департаменту інтернет-проєктів ICTV. Фото: ICTV

ICTV – один із небагатьох телеканалів в Україні з щоденними спортивними новинами. Наша мета – забезпечити глядачів своєчасною інформацією про вітчизняні та міжнародні спортивні досягнення

Сьогодні до світових трендів приєднується і кіберспорт, тому у співпраці з WePlay Esports ми будемо транслювати кібертурніри на сайті і в соціальних мережах «Факти ICTV». Завдяки цьому українці зможуть долучитися до нової спортивної культури, а кіберспортсмени знайти ще більше фанатів, – поділилась Ольга Тищук, керівниця департаменту інтернет-проєктів ICTV.

WePlay AniMajor проходить до 13 червня 2021 року на кіберспортивній арені медіахолдингу WePlay Esports Arena Kyiv. Загальний призовий фонд турніру складає $500 000, а також 2700 DPC-очків.

Турнірні сітки та іншу інформацію про турнір ви можете знайти на цій сторінці.

Все, що треба знати про WePlay AniMajor, тут.

Українськомовну трансляцію WePlay AniMajor можна дивитись на WePlay UA. Офіційна трансляція WePlay AniMajor англійською мовою доступна в Twitch, на YouTube і в додатку для Smart TV.

Про WePlay Holding

WePlay Esports – кіберспортивний медіахолдинг із ключовими підрозділами у США, Китаї та Україні. Холдинг об’єднує найкращі практики сфер кіберспорту, медіа та розваг з метою розробки та надання новітніх продуктів та сервісів по всьому світу.

З 2012 року бренд WePlay Esports відомий високоякісною організацією і трансляцією онлайн-турнірів та LAN-фіналів. Окрім створення та проведення кіберспортивних заходів, холдинг має експертизу у розробці спеціалізованих IT-рішень та власної турнірної платформи, а також інтеграції брендів у кіберспорт та продажу медіаправ.

Надаючи публіці те, чим вона так пристрасно захоплена, – кіберспорт та розваги, – холдинг створює умови та можливості для розвитку бізнесів, залучаючи їх до діалогу з активною та захопленою кіберспортивною аудиторією.

Про Федерацію кіберспорту України

UESF – громадська організація, створена в 2018 році, яка здійснює свою діяльність на всій території України через 23 відокремлені підрозділи. Діяльність Федерації націлена на розвиток і популяризацію кіберспорту на території України.

7 вересня 2020 року UESF домоглася офіційного визнання кіберспорту видом спорту в Міністерстві молоді та спорту України.

За час свого існування Федерацією було проведено понад 320 турнірів, як національних так і міжнародних, в яких взяли участь більше 50 000 гравців, а також реалізовано низку соціальних і освітніх проектів.

Джерело: прес-служба WePlay Holding

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