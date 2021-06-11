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Главная / Сайт «Факти ICTV» стал официальным медиапартнером украиноязычной трансляции WePlay AniMajor / 11.06.2021 14:30
11.06.2021 14:30
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Сайт «Факти ICTV» стал официальным медиапартнером украиноязычной трансляции WePlay AniMajor


Трансляция турнира уровня Major в рамках официальной серии Dota Pro CircuitWePlay AniMajor – на украинском языке теперь будет доступна в социальных сетях «Фактів ICTV».

Сайт «Факти ICTV» выступил медиапартнером украиноязычной трансляции WePlay AniMajor, организованной совместно киберспортивным медиахолдингом WePlay Esports и Федерацией киберспорта Украины (UESF). Теперь турнир можно смотреть онлайн на YouTube-канале «Факти ICTV», а также на Facebook-странице.

Украиноязычные трансляции киберспортивных турниров – редкость для аудитории, однако они являются важным инструментом для популяризации национальной культуры.

Алексей «уХо» Малецкий, ведущий украиноязычной панели WePlay AniMajor и талант WePlay Esports. Фото: WePlay Holding

Мейджор по Dota 2 льется соловьиной, и это факт! Присоединяйтесь к просмотру интересных игр на украинском языке на официальных каналах трансляции

– говорит Алексей «yXo» Малецкий, ведущий украиноязычной трансляции WePlay AniMajor и талант WePlay Esports.

Трансляция WePlay AniMajor на украинском языке организована WePlay Esports и Федерацией киберспорта Украины.  Представители UESF поддерживают стремление медиахолдинга популяризировать украинский язык среди киберспортивного комьюнити, а также развитие киберспорта в Украине.

Антон Маркелов, исполнительный директор UESF. Фото: UESF

Мы очень рады быть официальным партнером и возможности освещения международного ивента такого уровня на украинском языке. То, что сайт «Факти ICTV» будет транслировать киберспорт, – является уникальным кейсом, который, на наш взгляд, обратит внимание остальных представителей телеиндустрии на этот вид спорта.

Радует профессионализм наших талантов, а также тот факт, что среди них есть члены нашей Федерации. Мы и далее будем развивать направление качественного украиноязычного контента и освещать самые крупные турниры на родном языке, – говорит Антон Маркелов, исполнительный директор UESF.

Сайт «Факти ICTV» был выбран в партнеры неспроста, ведь он является одним из самых читаемых новостных ресурсов, а его странички в соцсетях имеют сотни тысяч подписчиков. Объединение усилий в освещении украиноязычного киберспортивного контента будет способствовать популяризации национального языка среди населения, и еще больше украинцев смогут познакомиться с актуальной сегодня индустрией киберспорта.

Ольга Тыщук, руководительница департамента интернет-проектов ICTV. Фото: ICTV

ICTV – один из немногих телеканалов в Украине с ежедневными спортивными новостями. Наша цель – обеспечить зрителей своевременной информацией об отечественных и международных спортивных достижениях.

Сегодня к мировым трендам присоединяется и киберспорт, поэтому в сотрудничестве с WePlay Esports мы будем транслировать киберспортивные турниры на сайте и в социальных сетях «Факти ICTV». Благодаря этому украинцы смогут приобщиться к новой спортивной культуре, а киберспортсмены найти еще больше фанатов, – поделилась Ольга Тыщук, руководительница департамента интернет-проектов ICTV.

WePlay AniMajor проходит по 13 июня 2021 года на киберспортивной арене медиахолдинга WePlay Esports Arena Kyiv. Общий призовой фонд турнира составляет $500 000, а также 2700 DPC-очков.

Турнирные сетки и другую информацию о турнире вы можете найти на этой странице.

Все, что нужно знать о WePlay AniMajor, здесь.

Украиноязычную трансляцию WePlay AniMajor можно будет смотреть на канале WePlay UA. Официальная англоязычная трансляция WePlay AniMajor доступна в Twitch, на YouTube и в приложении для Smart TV.

 

 

О WePlay Esports

WePlay Esports – киберспортивный медиахолдинг с ключевыми подразделениями в США, Китае и Украине. Холдинг соединяет лучшие практики сфер киберспорта, медиа и развлечений с целью разработки и предоставления новейших продуктов или сервисов по всему миру.

С 2012 года бренд WePlay Esports известен высококачественной организацией и трансляцией киберспортивных онлайн-турниров и LAN-финалов. Помимо организации и проведения киберспортивных мероприятий, холдинг обладает экспертизой в разработке специализированных IT-решений и собственной турнирной платформы, а также в интеграции брендов в киберспорт и продаже медиаправ.

Предоставляя публике то, чем она так страстно увлечена, — киберспорт и развлечения, — холдинг создает условия и возможности для развития бизнесов, привлекая их к диалогу с активной и увлеченной киберспортивной аудиторией.

 

О Федерации киберспорта Украины

UESF – общественная организация созданная в 2018 году, которая осуществляет свою деятельность на всей территории Украины через 23 обособленные подразделения. Деятельность Федерации нацелена на развитие и популяризацию киберспорта на территории Украины.

7 сентября 2020 года UESF добилась официального признания киберспорта видом спорта в Министерстве молодежи и спорта Украины.

За время своего существования Федерацией было проведено более 320 турниров, как национальных так и международных, в которых приняли участие более 50 000 игроков, а также реализован ряд социальных и образовательных проектов.

 

Источник: прес-служба WePlay Holding

 

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Теги: Ольга Тищук, факти ICTV
11.06.2021 14:30



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